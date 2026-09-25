27-летнего авиатора приговорили к 13 годам колонии за «госизмену»10
- 25.09.2026, 17:47
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Он окончил летное училище в Украине.
27-летнего Святослава Подвашецкого Минский городской суд приговорил к 13 годам колонии усиленного режима по статьям «о государственной измене» и «незаконном обороте наркотиков», сообщает правозащитный центр «Вясна».
Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 базовых величин.
Подвашецкий окончил летное училище в Украине. После учебы он вернулся в Беларусь и проходил стажировку в «Белавиа».
Белорус продолжал общаться с бывшими однокурсниками, некоторые из которых после начала полномасштабной войны в Украине вступили в ВСУ. Незадолго до задержания мужчина отправил одному из знакомых фотографию самолета, на котором проходил стажировку, и написал, что будет на нем летать.
Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения и доказательства, на которых основан приговор, неизвестны. Сейчас Подвашецкий находится в СИЗО №1 в Минске.