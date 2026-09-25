Украинские бойцы мощно ударили дронами по транспорту РФ на Запорожском направлении 1 25.09.2026, 17:21

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Видеофакт.

Украинские операторы ББС «Ронины» продолжают охоту на российскую технику на Запорожском направлении. В новой подборке боевых вылетов зафиксировано семь атак FPV-дронов по транспортным средствам противника.

В ролике продолжительностью около полутора минут собраны эпизоды преследования российского транспорта украинскими FPV-дронами. Операторы догоняют технику оккупантов непосредственно во время движения по дорогам и грунтовым маршрутам.

Среди целей на кадрах можно увидеть автомобильную технику, микроавтобусы и мотоциклы. В некоторых эпизодах российские военные пытаются уйти от беспилотников на скорости или свернуть с дороги, однако FPV продолжают преследование.

Всего на видео можно насчитать семь отдельных атак по технике и транспорту российских оккупационных войск.

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