В Витебске продают с аукциона знаменитый Смоленский рынок 5 25.09.2026, 17:12

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Фото: blizko.by

Он существует уже более 160 лет.

В Витебске продают с аукциона знаменитый Смоленский рынок, который существует уже более 160 лет. Лот появился на странице GosTorg.

В состав лота входят здание крытого продовольственного рынка, просто здание рынка, складские помещения, общественный туалет, склад, здание лаборатории ветсанэкспертизы, тепловая сеть, а также торговое и технологическое оборудование в количестве 210 единиц.

Рынок находится на Смоленской площади в центральной части Витебска. Общая площадь земельного участка — 1,4225 гектара.

Фото: blizko.by

Стартовая цена лота — 25 миллионов рублей, или примерно 8,3 миллиона долларов по актуальному курсу Нацбанка Беларуси.

Фото: blizko.by

Торги состоятся 29 октября в 14:00.

Как сообщает «Витебская энциклопедия», Смоленский рынок под этим названием работал уже в 1860-х годах.

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