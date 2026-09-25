В Витебске продают с аукциона знаменитый Смоленский рынок5
- 25.09.2026, 17:12
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Он существует уже более 160 лет.
В Витебске продают с аукциона знаменитый Смоленский рынок, который существует уже более 160 лет. Лот появился на странице GosTorg.
В состав лота входят здание крытого продовольственного рынка, просто здание рынка, складские помещения, общественный туалет, склад, здание лаборатории ветсанэкспертизы, тепловая сеть, а также торговое и технологическое оборудование в количестве 210 единиц.
Рынок находится на Смоленской площади в центральной части Витебска. Общая площадь земельного участка — 1,4225 гектара.
Стартовая цена лота — 25 миллионов рублей, или примерно 8,3 миллиона долларов по актуальному курсу Нацбанка Беларуси.
Торги состоятся 29 октября в 14:00.
Как сообщает «Витебская энциклопедия», Смоленский рынок под этим названием работал уже в 1860-х годах.