Россия строит сеть вышек в Беларуси для управления «Шахедами» 19 25.09.2026, 16:22

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Фото: Getty Images

Украина может этому противодействовать.

Бывший офицер Воздушных Сил ВСУ Анатолий Храпчинский стал гостем эфира «24 Канала». Беседа была посвящена новой тактике противника в отношении управления ударными дронами.

Анатолий Храпчинский подробно разобрал эту тему и объяснил, какую сеть башен Россия построила в Беларуси.

Так Россия постоянно совершенствует свои средства воздушного нападения. Помимо установки реактивных двигателей и дополнительного вооружения (например, ПЗРК для противодействия авиации), главной проблемой ближайшего времени станет качественная сетевая связь. По словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, противник активно развертывает башни связи на территории Беларуси.

Стоимость комплектующих для одной такой наземной станции составляет около 20 тысяч долларов. В настоящее время уже работает около шести башен. Чтобы полностью перекрыть 140-километровую приграничную зону в западной части Украины, России необходимо развернуть 18 таких объектов. Это относительно небольшие средства для агрессора, но они дают колоссальное преимущество.

Одна такая вышка способна поддерживать качественную видеосвязь с полным контролем над двумя «Шахедами» одновременно. Если речь идет только о телеметрии и коррекции полета, пропускная способность возрастает до 20 дронов. Показательным примером является башня мобильной связи, установленная Беларусью возле Чернобыля.

Благодаря открытому горизонту над Киевским морем она обеспечивает гарантированную связь для дронов на расстоянии до 140 километров, что полностью покрывает территорию Киева. Именно такой качественный канал связи позволяет россиянам наносить точечные удары.

Как Украина может противодействовать белорусским вышкам

Для нейтрализации этой угрозы не обязательно наносить огневые удары по территории Беларуси. Оптимальным решением является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Направленное излучение на антенны этих башен способно создать помехи на трактах приема сигналов от «Шахедов», что существенно ограничит возможности России использовать управляемые дроны.

Однако для реализации этого замысла необходимо соответствующее оборудование на украинской границе. Как отмечает Храпчинский, украинские производители располагают технологиями противодействия, но сталкиваются с отсутствием четких регламентированных технических заданий от профильных министерств.

Отсутствие стратегического видения приводит к тому, что государство продолжает закупать привычные дроны-перехватчики, игнорируя потребность в более сложных автоматизированных системах радиолокации и противодействия.

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