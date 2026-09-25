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Белорусский футболист перешел в топовый турецкий клуб

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  • 25.09.2026, 16:12
  • 1,470
Белорусский футболист перешел в топовый турецкий клуб
Захар Драчев
Фото: bel.football

Захару Драчеву 18 лет.

Экс-полузащитник «Минска» Захар Драчев будет играть в стамбульском «Бешикташе», сообщил «Белорусский футбол».

«Все отлично. Хорошо встретили, — рассказал Захар о впечатлениях от «Бешикташа». — Чувствуется, что там большая футбольная атмосфера, много фанатов. Ну а больше сказать не могу, потому что я пробыл там недолго и сразу улетел в Минск. Но у меня положительные эмоции от того, что в моей карьере будет новая глава. Буду стараться».

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести девять матчей в высшей лиге чемпионата Беларуси, отыграв 232 минуты и не отметившись результативными действиями. Еще пять встреч Захар Драчев провел за «Минск-2», забив один мяч.

11 августа «Минск» с ним расстался. В июне Захар тайно ездил на просмотр в «Бешикташ», не предупредив руководство белорусского клуба.

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