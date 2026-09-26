Путин впал в истерику 14 26.09.2026, 17:21

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Фото: Getty Images

Эффективность пропаганды в РФ падает.

Итоги парламентских «выборов» российский диктатор Владимир Путин попытается использовать для эскалации в войне против Украины. Издание Foreign Affairs (перевод - «Униан») пишет, что главная цель Кремля – создать ситуацию, когда в стране якобы поддерживают власть Путина и его военную политику, хотя реальное положение дел в России другое.

Независимые опросы показывают снижение процента респондентов, считавших войну Путина успешной. Это отмечает снижение морального духа населения и наличие тревоги в обществе, связанной с возможностью дальнейшей мобилизации, инфляции, ограничений доступа в Интернет и топливного кризиса.

«Но пока Путин считает, что время на его стороне, а народ загипнотизирован тем, что Кремль называет «единством», продемонстрированным во время «выборов», и готов нести бремя бед, он будет продолжать войну. А продолжение означает эскалацию, как за рубежом, так и внутри страны», - пишут авторы.

Они считают, что Путин отверг все дипломатические инициативы и усилил атаки на Украину:

«Зимой Кремль планирует буквально заморозить Украину, нанеся удар по ее энергосистеме. Для Путина эскалация стала главным средством удержания власти».

Об этом, по их мнению, свидетельствуют различные признаки. В частности, то, что Кремль постоянно разжигает чувство чрезвычайной ситуации и навязывает населению менталитет осады. Отмечается, что стерильные выборы усилили путинский мандат на «любые действия, которые он сочтет необходимыми».

Но, авторы считают, что пока невозможно просчитать, насколько далеко распространяется подобная легитимность. Гражданам приходится самостоятельно справляться с последствиями ударов Украины по НПЗ, пустыми заправками, хронической инфляцией. Но пока неясно, поддержат ли они ради этого усиление мобилизации.

Эскалация внутри страны

Видны признаки того, что путинская война усиливается не только на внешнем фронте. Она видна и внутри РФ. В частности, через постоянные аресты тех, кто не согласен с политикой Кремля, а также рост налогового бремени, поскольку у режима не хватает средств на войну.

- Без усиления внутреннего давления режим не может наращивать свои внешние действия. Создание кризисов стало основой системы Путина и механизмом, с помощью которого он поддерживает свою власть, - говорится в статье.

Но результат этой стратегии уже не такой высокий, как раньше. И даже в среде пропаганды проявляются признаки истерии. Например, заместитель председателя парламента и бывший телеведущий Пётр Толстой, открыто говорит о «необходимости наносить удары по гражданскому населению противника, чтобы деморализовать его»:

«Язык ненависти и прославление жестокости и насилия стали еще одной формой эскалации. Но эффект ослабевает при частом использовании».

Авторы делают вывод, что склонность Кремля к эскалации любого рода – это не признак силы, а признак слабости. В конечном итоге, считают они, подобная политика только усугубит разочарование многих людей, уставших от условий жизни, навязанных государством.

Протестов в путинской России не ожидается, но видны признаки поздних советских лет, когда существование в созданной системе было только имитацией нормальной жизни.

«Кризис режима Путина – это кризис будущего. Он не знает, куда двигаться и зачем, поэтому затягивает войну как средство выживания», - пишут обозреватели.

При этом администрация президента США пытается показать Путину «путь к отступлению», обещая крупные сделки или и параллельно угрожая ввести «адские» санкции. Но нет признаков того, что Путин пойдет на это. Скорее он попытается протянуть войну еще некоторое время, особенно зимой, используя холод, как оружие.

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