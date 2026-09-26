Минздрав назвал единственный медцентр Беларуси, в котором теперь можно сделать ЭКО

Минздрав назвал единственный медцентр Беларуси, в котором теперь можно сделать ЭКО4
- 26.09.2026, 16:58
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Раскрыта и эффективность наступления беременности.
Бесплатные ЭКО в Беларуси будут делать только в одном медцентре, в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, сообщили в Минздраве.
Это решение основано на опыте проведения процедуры ЭКО среди государственных медучреждений: в «Мать и дитя» ежегодно делают до 2300 циклов, тогда как в минском роддоме №2 - в четыре раза меньше, в Гомельском центре «Брак и семья» - в десять раз меньше.
В «Мать и дитя» также самая высокая эффективность наступления беременности в результате ЭКО. По данным 2025 года – почти 45%.
Роддом №2 и Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья» передадут в РНПЦ «Мать и дитя» расходные материалы и оборудование для проведения ЭКО.
Отметим, что в Беларуси с недавнего времени разрешили две бесплатные попытки ЭКО.