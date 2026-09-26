Танцы под «Лысого» на улице Минска собрали более миллиона просмотров

Танцы под «Лысого» на улице Минска собрали более миллиона просмотров4
- 26.09.2026, 13:48
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Танец пришел в Беларусь с Кавказа.
Шуточный танец «Карапет» был очень популярен на протяжении всего ХХ века. Название «Лысый» приклеилось к этому танцу, потому что именно это слово часто обыгрывали в тексте.
Сам танец пришел в Беларусь с Кавказа, в его музыке и самом названии — армянские мотивы.
Это парный танец, который исполняется по кругу. Он состоит из двух частей: первая — приставной шаг, вторая — кружение в паре.
Видео, как музыканты исполняют «Лысого» на Музыкальном переулке в Минске в 2016 году, а простые люди танцуют, собрало в ютубе более миллиона просмотров.