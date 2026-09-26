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В России заговорили о введении военного положения

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  • 26.09.2026, 13:54
  • 5,756
В России заговорили о введении военного положения
Андрей Коваленко

Украинский эксперт объяснил, что стоит за слухами.

В России снова заговорили о возможном введении военного положения. Власти могут использовать эти слухи для проверки настроений населения.

Об сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, в последнее время распространяются утверждения о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы рассмотрит введение военного положения в ответ на соответствующее предложение российского Минобороны.

Коваленко отметил, что даже мобилизацию в России власть официально не объявляла, а, по его мнению, проводит ее скрыто.

Он обратил внимание на реакцию россиян на предыдущие сообщения о возможной мобилизации. По словам руководителя ЦПД, из-за таких слухов часть граждан РФ выезжала в Грузию, Армению и другие страны. В то же время усталость российского общества от войны, как отметил Коваленко, продолжает расти.

Зачем в России говорят о военном положении

По мнению руководителя ЦПД, нынешние разговоры о военном положении могут быть своеобразным способом проверить настроения населения.

«Сейчас о военном положении бросили, чтобы снова замерить настроения населения в России, социология будет в Кремле», - написал Коваленко.

Он также считает, что эти сообщения могут быть рассчитаны не только на российскую аудиторию. В частности, их могут использовать для того, чтобы создавать дополнительную обеспокоенность в Европе и Украине.

«Эта новость существует, чтобы попугать европейцев и, как думают россияне, нас», - добавил Коваленко.

В то же время он отметил, что лично не верит в сценарий с введением военного положения в России.

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