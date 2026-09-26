Всего пять минут в день могут продлить жизнь и улучшить здоровье 4 26.09.2026, 14:07

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Пользу простой привычки подтвердили сразу два масштабных исследования.

Пять лишних минут быстрой ходьбы и полчаса меньше сидения в день способны продлить жизнь миллионам людей во всем мире. К такому выводу пришли сразу два масштабных исследования.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Даже небольшая нагрузка снижает риск ранней смерти

Ученые проанализировали данные почти 135 тыс. человек из Великобритании, США, Норвегии и Швеции. Оказалось, что умеренная физическая активность — например, быстрая ходьба — всего пять дополнительных минут в день связана со снижением смертности примерно на 10%.

Похожий эффект дало и сокращение времени, проведенного сидя. Если человек сидит на 30 минут в день меньше, риск ранней смерти снижается примерно на 7%. Сильнее всего эффект проявился у наименее активных 20% населения — именно им небольшие изменения дали наибольшую пользу.

Ранее подобные исследования исходили из того, что для реального эффекта нужно достигать конкретных норм физической активности. Новые данные показывают: пользу приносит и минимальное увеличение нагрузки.

Профессор Нуффилдского департамента популяционного здоровья Оксфордского университета Эйден Доэрти, не участвовавший в исследовании, назвал анализ прорывом на фоне существующих данных. Он отметил:

«До 10% всех преждевременных смертей можно было бы предотвратить, если бы каждый человек немного и реалистично увеличил свою умеренную физическую активность на пять минут в день. Сокращение времени сидения на 30 минут в день, вероятно, спасет меньше жизней, но эффект все равно будет значимым», — пояснил Доэрти.

Преподаватель Брунельского университета Лондона по вопросам малоподвижного образа жизни и здоровья Дэниел Бейли, также не связанный с исследованием, назвал результат многообещающим. По его словам, пять дополнительных минут умеренной активности в день реально способны спасать жизни и доступны почти каждому — даже тем, кто сейчас двигается очень мало.

Умеренной считается такая нагрузка, при которой дыхание немного учащается, а телу становится теплее. Для этого подойдут обычные бытовые дела:

быстрая прогулка;

уборка по дому;

работа в саду;

подъем по лестнице вместо лифта.

Заменить 30 минут сидения можно тоже простыми делами — неспешной прогулкой или домашними хлопотами.Калькуляторы и измерительное оборудование

Сон, движение и питание вместе продлевают жизнь на годы

Второе исследование, проведенное специалистами Сиднейского университета на данных почти 60 тыс. участников проекта UK Biobank, показало: одновременное небольшое улучшение сна, физической активности и питания связано с заметным увеличением продолжительности жизни.

Так, для людей с худшими показателями сна, активности и питания дополнительные пять минут сна, две минуты умеренной или интенсивной нагрузки (например, быстрая ходьба или подъем по лестнице) и лишние полпорции овощей в день могут добавить около года жизни.

Оптимальное сочетание всех трех факторов — семь-восемь часов сна, более 40 минут умеренной или интенсивной активности в день и здоровое питание — связано с увеличением продолжительности жизни почти на десять лет по сравнению с людьми с самыми низкими показателями.

Авторы обеих работ подчеркнули: результаты не стоит воспринимать как персональные рекомендации для конкретного человека, но они демонстрируют огромный потенциальный эффект для населения в целом.

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