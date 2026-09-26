Поезд Анапа-Минск следует измененным маршрутом через Смоленск и Оршу 26.09.2026, 13:34

Ранее он двигался через российский Брянск, который сегодня ночью был атакован.

Поезд № 489 Анапа-Минск следует в белорусскую столицу измененным расписанием и маршрутом, предупредили в пресс-службе БелЖД.

Состав отправился из Анапы 24 сентября 2026 года в 21.32. В Минск он должен был прибыть 26 сентября 2026 года в 17.10.

Российские железные дороги предупредили белорусских коллег, что поезд «по техническим причинам» следует измененным расписанием и маршрутом. Ранее он двигался через российский Брянск, а затем беларусские Добруш — Гомель — Буда-Кошелево — Жлобин — Бобруйск — Осиповичи — Пуховичи — Минск. Теперь же состав следует до Минска через Смоленск и Оршу. В Минск поезд прибудет в 16.01 (вместо 17.10).

Пассажиров, которые купили билеты на этот поезд, чтобы добраться из Гомеля в Минск, в столицу доставят составом № 691 Гомель-Минск. Он будет останавливаться на тех же остановках, что и № 489 Анапа-Минск. Отправление поезда из Гомеля в 12.53.

«Для обеспечения доставки пассажиров, следующих в составе поезда № 489 Анапа-Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель-Осиповичи, будет организовано назначение поезда № 692 Минск-Гомель. <…> Поезд <…> отправится со станции Минск-Пассажирский в 17.06 и прибудет в Гомель в 21.25», — пишет БелЖД.

Для пассажиров поезда № 692 Минск-Гомель пообещали организовать питание в пути следования.

Напомним, что сегодня ночью в российском Брянске раздались взрывы.

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