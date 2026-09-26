Subaru возрождает легендарную Impreza 1 26.09.2026, 12:45

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Фото: Subaru

Базовая комплектация скоро выйдет на рынки.

Subaru возвращает в линейку Impreza базовую версию, которую компания убрала год назад. Одновременно из гаммы исчезает комплектация Sport, а модельный ряд 2027 года становится проще — теперь покупателям предлагают обычную Impreza и более мощно оснащенную RS, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Базовая версия получила 17-дюймовые темно-серые диски, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, проводные Apple CarPlay и Android Auto, два типа USB-разъемов, тканевые сиденья и двухзонный климат-контроль.

Impreza RS заметно отличается от нее внешне. Здесь 18-дюймовые колеса, черная отделка салона, противотуманные фары и задний спойлер. В салоне установлен крупный 11,6-дюймовый экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Обогрев передних сидений и зеркал для RS входит в стандартное оснащение.

Обе версии получили 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 180 л.с., вариатор и фирменный полный привод Subaru.

«Subaru возвращает более доступную версию, одновременно убирая Sport из линейки», — пишет издание.

Для модели 2027 года добавили новый цвет кузова Ignition Red. Всего покупателям предложат шесть основных оттенков, а специальный желтый Citron Yellow Pearl будет доступен за доплату.

Возвращение базовой Impreza особенно заметно на фоне прошлого года, когда Subaru отказалась от начальной версии и фактически подняла планку. Теперь компания решила вернуть классическую структуру линейки и снова сделать Impreza более массовой.

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