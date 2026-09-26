Легенда о дронах и гробах 3 Александра Архипова

26.09.2026, 11:44

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Операция «Паутина» подтолкнула российскую фантазию.

Начнем издалека. Есть почтенная теория Хойслера о происхождении эпоса: она называется «теория разбухания». Было, предположим, в V-VI веках нашей эры маленькое сказание франков: король Аттила губит братьев-союзников ради клада, а сестра мстит Аттиле за братьев. Постепенно текст в передаче певцов разбухал. Певцу на пиру надо его исполнять — красивее исполнишь, больше получишь. Каждая деталь увеличивалась в описании, сюжет усложнялся и рос как тесто на дрожжах. Постепенно к XIII веку так сложился огромный «Эпос о Нибелунгах».

«Эпос» 2022 года пелся в плацкартных поездках и в разговорах в маршрутках. Сначала как слухи, потом история росла и обрастала деталями — как «нашего мальчика» зверски кастрировали в плену, а после обмена пленных радостные родичи решили его женить, а он, узнав об этом, пошел и повесился в сарае. Правду поняли, когда его обмывали.

«Эпос» 2026 года уже не про события, которые происходят где-то там, а про то, что это якобы случается где-то тут. И он тоже про смерть.

Сначала было отрицание. Украинские дроны не могут долетать до России из Украины и столь успешно по ней ударять. Появляются слухи о внутренних врагах. Они множатся.

Потом формируется идея, что дроны на российской территории собираются врагами в заброшенных деревенских домах. Но этого мало для хорошей истории. Нужен пуант.

И он появляется.

Как их везут? Операция «Паутина» подтолкнула народную фантазию.

Везут дроны в гробах.

А как можно провести так много гробов? А потому что они цинковые. Реальность – с возросшим количеством цинковых гробов — только помогает легенде.

И вот легенда «разбухла». Все детали встали на место.

Враги под видом цинковых гробов с погибшими участниками СВО (какое коварство) в российские деревни отправляют дроны. Там их встречают внутренние враги.

Внутренние враги затаскивают гробы в пустые дома (смотрите текст на скринах!) и одной темной ночью их открывают. И оттуда вылетают дроны.

Александра Архипова, «Телеграм»

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