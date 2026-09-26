Украина ударила по одному из крупнейших НПЗ на юге России и оборонному заводу в Азове

Украина ударила по одному из крупнейших НПЗ на юге России и оборонному заводу в Азове1
- 26.09.2026, 12:24
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Взрывы прогремели также в Брянске.
Ночью Россию атаковали украинские дроны. Громко было в Брянске, взрывы раздавались также в Краснодарском крае и Ростовской области РФ.
Пострадали заводы и как минимум один НПЗ. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Поражен Ильский НПЗ
Об очередном поражении Ильского НПЗ в 50 км от Краснодара в Exilenova+ начали писать после 1 часа ночи.
В канале также появлялись снятые россиянами кадры пожара после удара.
Среди средств поражения, задействованных для атаки, этой ночью были и реактивные: звуки их пролета фиксировали свидетели.
Судя по комментариям за кадром, россияне были поражены количеством дронов, которые появились в Краснодарском крае этой ночью.
Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «обломки» вызвали пожары на территории сразу двух предприятий.
«Вероятно, также был атакован Афипский НПЗ в Краснодарском крае», – предположили в Exilenova+.
В Генштабе ВСУ впоследствии подтвердили поражение – правда, только Ильского НПЗ.
«В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильске Краснодарского края РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ильский НПЗ». На территории предприятия зафиксирован пожар», – говорилось в сообщении.
В Генштабе ВСУ также напомнили: нанесение ударов по российским НПЗ и подобным объектам Украина осуществляет в рамках гарантированного ей 51-й статьей Устава ООН неотъемлемого права на самооборону. Ведь подобные атаки способствуют снижению военно-экономического потенциала агрессора.
Подверглась нападению Ростовская область
Этой ночью под обстрелом Сил обороны также оказалась Ростовская область. Боевые действия велись в ряде городов региона, в частности, в городе Азов.
Атаку на Азов подтвердил местный губернатор Юрий Слюсар.
Среди заявлений о якобы атакованных Украиной жилых домах и социальных объектах он сдержанно упомянул о повреждениях «промышленных объектов».
В Exilenova+ же отметили, что местные жители писали об атаке на АО «Азовский оптико-механический завод», выпускающий продукцию для оборонной промышленности.
NASA FIRMS также фиксирует очаг пожара недалеко от предприятия.
Взрывы в Брянске
Взрывы ночью раздавались и в Брянске. Там тоже что-то горело.
В Брянске активно работала российская ПВО. Но, судя по кадрам, появившимся в сети, россиянам сбития вряд ли доставили большую радость.