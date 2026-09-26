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Кристина Тимановская: Мой отец находится под домашним арестом

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  • 26.09.2026, 12:12
  • 5,334
Кристина Тимановская: Мой отец находится под домашним арестом
Кристина Тимановская

Спортсменка не виделась с ним пять лет.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, выступающая за сборную Польши, рассказала польскому изданию Sport.pl о своей семье, оставшейся на родине. Они не виделись около пяти лет. Внимание на публикацию обратил «Белсат».

Спортсменка отметила, что у ее родителей «много проблем» и подчеркнула, что не виделась с ними с 2021 года.

С родственниками она не может встретиться, так как ее отец «находится под домашним арестом», а мама «рядом с ним». Кристина Тимановская не уточнила, за что было назначено наказание ее папе.

С родителями спорстменка периодически общается по видеосвязи, но случалось, «что несколько месяцев подряд» даже так не удавалось поговорить, так как к родителям приходили «разные люди», и это «было бы для них опасно».

В августе 2026 года Кристина Тимановская, выступающая за польский клуб AZS-AWF (Варшава), показала лучший в истории польской легкой атлетики результат на дистанции 150 метров среди женщин — 16,81 секунды.

В Польше белоруска оказалась в результате скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году, когда ее пытались насильно вывезти из Японии.

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