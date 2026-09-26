FT: Международный уголовный суд защитился от санкций США 8 26.09.2026, 11:59

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США и Израиль не входят в состав МУС.

Международный уголовный суд подготовил свои системы к возможным новым санкциям со стороны США, заявила заместитель прокурора МУС Назхат Шамим Хан. По ее словам, за последний год суд перестроил часть инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от американских технологий, банковских услуг и других сервисов, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы проделали большую работу, чтобы защитить суд от последствий любых возможных санкций в будущем», — заявила Хан в интервью Financial Times.

По ее словам, МУС уже заменил офисное программное обеспечение Microsoft на немецкую систему openDesk, а также нашел альтернативы для банковских операций и медицинского страхования. Сотрудникам начали заранее выплачивать зарплаты, чтобы возможные ограничения не нарушили работу суда.

Ранее в МУС сообщили, что более 90% его рабочих процессов зависели от американских технологических систем. Хан признала, что перестройка еще не завершена, но суду удалось существенно снизить уязвимость перед возможными санкциями.

Новые меры со стороны Вашингтона могут последовать после выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Президент США назвал МУС «вышедшей из-под контроля» структурой и призвал страны покинуть суд.

США уже ввели санкции против 13 сотрудников МУС, включая девять судей. Ограничения привели к проблемам с банковскими картами, покупкой телефонов, доставкой посылок и бронированием отелей.

«Закон должен иметь силу, а не власть», — сказала Хан, добавив, что суд намерен сохранять независимость.

США и Израиль не входят в состав МУС. Усиление давления на суд связано, в частности, с ордерами на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

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