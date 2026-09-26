Армия РФ оказалась в ловушке: ВСУ прорвали линию фронта 3 26.09.2026, 11:11

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Украинские военные тщательно подготовились к контрнаступательным действиям.

Третий армейский корпус ВСУ сорвал планы страны-агрессора России по окружению Славянско-Краматорской агломерации и не дал оккупантам развернуть наступление на Барвинково с севера, в районе Лимана.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, успех контрудара украинских сил связан с выбором участка фронта и точным расчетом момента атаки.

«Тройке» достался самый сложный участок фронта на данном этапе - северо-восточная часть Славянской оборонной группы. Именно здесь, в районе Лимана, россияне планировали наступление с выходом на Барвинково, чтобы перерезать логистику Славянской группировки с поставками со стороны Изюма», - пояснил он.

По словам эксперта, операцию в формате контрудара готовили примерно полгода - россиян пытались заманить в узкий коридор между украинскими фланговыми подразделениями, а нанесли удар именно тогда, когда противник уже праздновал победу. Несмотря на локальный масштаб контрудара, последствия для стратегических планов Кремля оказались значительно более масштабными.

«Не дав развернуться к северу от Славянска этой «клешни» с выходом на Барвинково, фактически нивелировали стратегическую перспективу захвата в обход Славянско-Краматорской агломерации», - подчеркнул Свитан.

Лишившись возможности обойти агломерацию с севера, командование РФ, по мнению Свитана, остается с единственным, крайне невыгодным сценарием.

«Сейчас у них остается один вариант - идти в лоб, непосредственно пытаться штурмовать эту агломерацию. А это для них очень тяжело, потому что там довольно серьезный укрепрайон, который просто так не взять», - отметил эксперт.

Теряет смысл и развертывание наступления с юго-запада от Краматорска - через Покровск, Мирноград и Доброполье к Барвинково: без северной «клешни» южная просто не нужна. Зато направление главного удара, вероятно, в ближайшее время сместится.

«Россияне, скорее всего, сейчас срочно переориентируют направление движения этой юго-западной «клешни» непосредственно в сторону Краматорска - от Доброполья по гребню высот. Там перепад высот составляет примерно 200 метров», - предполагает Свитан.

Для этого маневра России понадобятся дополнительные силы и техника, а личного состава в этом районе она уже потеряла немало - хотя альтернативы, по оценке эксперта, у Кремля практически нет.

В чем секрет успешной операции Сил обороны

Несмотря на тактический масштаб операции, Третий корпус расширяет зону контроля в глубине позиций противника.

«Два «сезона» они уже сыграли Вивальди, будут третий и четвертый. Главное, чтобы для россиян они закончились Моцартом - «Реквиемом», - добавил эксперт.

Объяснение того, почему корпус справился с задачей, сводится к нескольким факторам.

«Во-первых, хорошее планирование - операцию развертывали в условиях жесткой информационной тишины. Во-вторых, профессиональные командиры оперативно-тактического уровня. И самое главное - полноценный корпус со стопроцентным укомплектованием. Такое укомплектование у нас есть лишь у нескольких корпусов», - отметил Свитан.

По тому же принципу, говорит эксперт, успешно действует и Первый корпус Нацгвардии, работающий к северу от Купянска - и тоже благодаря полной укомплектованности.

Чтобы подобные результаты смогли повторить и другие соединения, по мнению Свитана, необходимо системное решение по кадровому укомплектованию армии.

«Нам сейчас нужно около 150 тысяч подготовленных, мотивированных бойцов. Тогда все 16 наших корпусов смогут сдерживать россиян по всей линии фронта и перемалывать наступающие войска. Россияне развернут наступление, скорее всего, уже с использованием техники - как только появится туман», - предупредил Свитан.

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