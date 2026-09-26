Победа Украины: две армии РФ разбиты, освобождено 532 кв. км 15 26.09.2026, 10:41

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Новые детали операции ВСУ в районе Лимана.

Бои за Лиман на текущем этапе российско-украинской войны, по неофициальной информации, завершились победой Сил обороны Украины.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Энди Шнайдер, ссылаясь на сообщения российских каналов. При этом украинские официальные источники публикуют всю информацию с этого направления с умышленным запозданием. Тем не менее, по его словам, 3-й армейский корпус ВСУ разбил и оттеснил оккупантов, а 20-я и 25-я армии России с большими трудностями отходят за Северский Донец, рассчитывая удержать позиции на этом рубеже.

Также, утверждает Шнайдер, российские войска потеряли Ямполь. Автор пишет, что за последние четыре месяца контрнаступательных операций и зачисток украинские силы вернули около 532 кв. км ранее контролируемой РФ территории и серых зон на Лиманском направлении. Из них около 479 кв. км приходятся на Донецкую область, 32 кв. км – на Луганскую и еще 21 кв. км – на Харьковскую область.

По данным Шнайдера, крупный российский плацдарм западнее реки Жеребец теперь разделен на четыре меньших плацдарма. Один из них соединен с направлением на Славянск, а три других представляют собой небольшие частично изолированные позиции, которые, как утверждает автор, продолжают сокращаться.

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