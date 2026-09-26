Задержанного в Грузии белоруса Льва Михеева выслали в Армению, где его также задержали 6 26.09.2026, 11:26

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Политбеженец находится в розыске по запросу официального Минска.

Задержанный утром 25 сентября в Грузии гражданин Беларуси Лев Михеев вывезен на границу с Арменией и сейчас находится уже на армянской стороне, где также задержан, так как находится в розыске по запросу белорусских властей. Об этом сам политбеженец, который с 2021 года ждал убежища, сообщил «Позірку».

«Я пытался сегодня осуществить стандартную процедуру замены ID-карты. Я заранее позаботился об этом и практически за месяц начал процедуру. Приехал в Департамент миграции (в деревне Марткопи, около 30 км от столицы страны Тбилиси. — Прим. ред.) и написал заявление. У меня его приняли с фотографией и сказали через две недели приезжать за решением, как это обычно было», — сказал Михеев.

Когда прошло две недели, он приехал снова, но сценарий был неожиданным: «Меня запускают, сажают на стул, и долго ничего не происходит. Наконец появляются сотрудники, говорят, что надо поехать с ними в Тбилиси на собеседование».

«Сразу сажают меня в машину. Я только успел отправить [правозащитнику] Роману [Кисляку] короткое сообщение, как у меня забрали телефон. Практически я с этого момента находился в положении арестанта», — подчеркнул белорус.

Он отметил, что в Тбилиси его держали в кабинете около двух часов: ждали переводчика. «Появился кейс-менеджер по моему вопросу и сказал, что я нелегал, что мой документ, моя айдишка, срок действия которой еще не истек, вообще не имеет никакого значения», — описал ситуацию активист.

Михееву предложили два варианта: «выбросить в наручниках из Грузии» или добровольно ее оставить, самому выбрав, куда ехать, даже в Беларусь. От возвращения на родину он отказался, потому что «просил убежища именно из-за того, что его преследовали на родине». Активист попросил немного времени, хотя бы до конца действия временного удостоверения личности (9 октября), но грузинские силовики отказали.

«Меня гоняли из кабинета в кабинет. Пришел врач, раздел до трусов — ужас какой-то. Потом поехали домой, я собрал кое-какие вещи, поехали в департамент. Потом уже в автозаке меня сюда (на границу. — «Позірк».) привезли и выбросили», — сообщил белорус.

По словам Михеева, он сам выбрал Армению. Суда по высылке не было, его «заставили подписать много бумаг» на грузинском языке, смысла которых он не понимал. «Я понял, что они здесь просто бешеные. С ними спорить по поводу чего-то сложно. Пусть будет Армения. И процесс закрутился, завертелся», — пояснил Михеев.

На армянской границе он был задержан, так как находится в базе межгосударственного розыска стран СНГ по запросу Минска. Ереван, взявший курс на сближение с Евросоюзом, не выдает лиц, преследуемых по политическим мотивам.

Белорусский правозащитник Роман Кисляк, проживающий в Грузии и сам несколько лет пытающийся получить международную защиту, сообщил «Позірку», что целый день пытался получить информацию о местонахождении Михеева у грузинских властей. Для этого он обращался в Департамент миграции, а когда ему отказали в информации, — в полицию.

«Я позвонил в службу 112, это общая экстренная служба, и сообщил, что человек пропал. Мне позвонили из криминальной полиции, попросили его документы, начали искать. Возможно, это даже ускорило процесс его депортации, потому что как раз в это время его начали перебрасывать из камеры в камеру. Мы этого не знали», — отметил Кисляк.

«Пока мы искали Льва, его держали инкоммуникадо, без связи с внешним миром. Это было фактически насильственное исчезновение. Оно не было продолжительным, но он был абсолютно бесправным. Ему не дали возможности ни связаться с юристами, ни получить защиту закона и права, его принудительно депортировали», — подчеркнул правозащитник.

По его информации, только сейчас выяснилось, что еще в июле апелляционный суд принял какое-то решение по делу Михеева, возможно — о депортации.

«Мы не видели решений и будем все это, конечно, выяснять. Грузия становится государством еще более бесправным, чем было раньше, к сожалению», — заявил Кисляк.

Грузия, которой с 2012 года руководит партия «Грузинская мечта» пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили, не удовлетворила ни одного ходатайства граждан Беларуси о предоставлении убежища. В первой половине 2026 года из страны было выслано 24 белоруса. Предполагаемые причины: превышение срока пребывания (не более 365 дней подряд), просроченный паспорт (невозможно обменять в посольстве из-за дискриминационного указа Александра Лукашенко от 4 сентября 2023 года), совершение преступления.

В июне этого года белорус — бывший политзаключенный (имя не называется) был впервые депортирован из Грузии в Армению.

Лев Михеев (слева) и Роман Кисляк в Тбилиси

Фото: личный архив Романа Кисляка

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