Трамп не принял предложение Ирана о перемирии 14 26.09.2026, 11:30

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Дональд Трамп

США готовятся возобновить бомбардировки.

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Тегерана о семидневном прекращении огня и сообщил своим помощникам, что рассчитывает возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. До этого стало известно, что власти Исламской республики, порты которой находятся в морской блокаде США, через посредников предложили Трампу возобновить судоходство по Ормузскому проливу и ядерные переговоры в обмен на снятие блокады, наносящей серьезный ущерб экономике страны.

По словам собеседников, непублично Трамп со скепсисом высказывается относительно готовности Ирана удовлетворить его требования о полном отказе от ядерной программы. Он считает возобновление бомбардировок «весьма вероятным», сказали источники. Насколько масштабными могут быть такие удары, пока неясно. Позиция Трампа может измениться по мере затягивания конфликта в ближайшие недели, а также под влиянием результатов промежуточных выборов. Тем не менее обе стороны продолжают переговоры по ряду вопросам, включая ядерную программу Тегерана, через посредников, а Вашингтон заявил Тегерану, что Трамп не намерен отменять морское эмбарго, сообщили источники.

США считают, что экономическое давление в конечном итоге вынудит Иран подписать соглашение на условиях, выгодных Вашингтону и арабским государствам Персидского залива.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран предложил Вашингтону «при выполнении определенных условий» возобновить судоходство через Ормуз через неделю и снова начать переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Предложение основано на июньском меморандуме о взаимопонимании. Предполагается, что США должны снять блокаду иранских портов, разблокировать замороженные средства Тегерана и отменить нефтяные санкции.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что его страна не допустит свободы судоходства через Ормузский пролив, пока действуют санкции и блокада со стороны США. Он также добавил, что Иран не откажется от права на разработку ядерных технологий в экономических целях.

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