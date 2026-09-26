Япония в Минске: как белоруска шьет хаори с драконами и черепами 1 26.09.2026, 10:50

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Фото: Павел Русак / Tochka.by

Все началось с маленькой вышитой бирочки, за которую просто не захотелось переплачивать.

Днем Екатерина работает с искусственным интеллектом. А по вечерам переключается на другие технологии – швейные.

В ее мастерской десятки катушек ниток, а на плечиках висят хаори – так называют японские жакеты без пуговиц. Их Екатерина расшивает журавлями, самураями, а порой и черепами.

Несколько лет назад она и не думала о шитье. А теперь ее вещи можно найти в разных уголках планеты.

Журналисты Tochka.by съездили в мастерскую, посмотрели, как рождаются вышивки, и узнали, получается ли на этом зарабатывать.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Шить умела давно, но искала себя в другом

Со швейной машинкой Катя познакомилась задолго до драконов и хаори. Она окончила лицей легкой промышленности по специальности «швея-портная», получила четвертый разряд и даже немного поработала на фабрике.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Но строить на этом карьеру тогда не захотела. В 2010 году поступила в БГУ, после университета работала секретарем, потом кадровиком в крупной немецкой компании.

В 2018-м случилась первая попытка открыть свой бизнес – зарегистрировалась ИП и стала продавать товары для маникюра и педикюра. Но через некоторое время поняла: не то.

«Наелась всего этого, и мне захотелось творчества», – вспоминает она.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Так Катя постепенно пришла к продюсированию и работе с контентом. Сейчас ее основная профессия – AI-креатор.

Однако примерно два года назад в ее жизнь снова вернулось шитье. На этот раз не как профессия по диплому, а как попытка создать что-то свое.

Все началось с бирки

Большие проекты иногда начинаются с очень маленьких вещей. В случае Кати – с бирки.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Ей захотелось шить собственную одежду, сумки и рюкзаки. А вместо обычных напечатанных бирок на них делать вышитые. Она даже нашла компанию, которая могла бы выполнить такой заказ для ее готовых вещей.

«Но мне назвали такую стоимость, что я была просто в шоке. Подумала: зачем столько платить? Купим машинку и будем на ней вышивать бирки», – рассказывает Катя.

Так дома появилась первая бытовая вышивальная машина. Но выяснилось, что просто нажать кнопку недостаточно.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«Многие думают, что туда просто загрузил картинку или вектор – и она начинает вышивать. На самом деле все не так», – объясняет собеседница.

Каждый элемент будущего рисунка нужно подготовить в специальной программе, задать направление стежков и движение иглы.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Постепенно то, что начиналось с желания не переплачивать за вышитые лейблы, стало небольшим работающим бизнесом. Примерно за год вокруг проекта собралось более 8 тыс. подписчиков.

Шоперы не пошли – и появились хаори

В какой-то момент вышивать по чужим задумкам Кате стало мало. Захотелось создавать собственный продукт.

Сначала она попробовала шить шоперы и косметички с вышивкой. Но «экономика не сошлась»: сложная работа, много деталей, а заработок не слишком соответствует затраченным усилиям.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Выручило давнее увлечение Японией. Катя стала шить хаори, кимоно, накидки и футболки. А главное – смогла делать на них действительно крупные вышивки: некоторые достигают 40–60 см в высоту.

«Когда вышиваешь под заказ, люди не хотят платить за большой рисунок – это очень дорого. А тут я решила реализовать себя в масштабных работах. Свое творчество выплескивать», – говорит она.

Думала, будут покупать девушки – пришли мужчины

Первое хаори Катя украсила драконом и самураем. Исходную картинку сгенерировала с помощью искусственного интеллекта, после чего изображение вручную подготовила для вышивки.

Именно эта работа неожиданно стала одной из самых популярных.

Следом появились журавли, японская архитектура и другие сюжеты. А вместе с первыми продажами стал вырисовываться портрет покупателя – совсем не такой, как Катя представляла на старте.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«Я вообще целилась в женскую аудиторию. Но почему-то вышло так, что у меня в основном мужчины покупают», – говорит она.

Кто-то берет такую одежду для занятий цигуном и различными практиками, другие просто надевают хаори с джинсами и носят как необычную накидку.

Больше всего заказов приходит из России. Вещи также уезжали в Израиль, Германию и США, в том числе в Калифорнию. А вот белорусов среди клиентов, по словам Кати, пока немного.

Сегодня – журавли, завтра – череп

Единого принципа, что должно появиться на следующей вещи, нет. Нежные цветы и журавли в мастерской соседствуют с самураями и черепами.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«Вдохновение у меня – как инь и ян. Сегодня нежное настроение – хочется журавлей вышивать, цветочки какие-то, а иногда – что-то мрачное. Например, эстетика скелетов меня почему-то очень притягивает», – рассказывает Екатерина.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Пока в работах преобладает японская тематика. Возможно, в будущем собеседница попробует соединить ее с белорусской: например, сохранить японский крой хаори, а вышивку сделать с местными мотивами.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Правда, идти по самому очевидному пути ей не интересно.

Br500 за хаори – много это или мало?

Готовые изделия с вышивкой стоят от Br360 до Br500. Но ценник мало говорит о том, сколько труда стоит за одной вещью.

Еще до того, как игла коснется ткани, изображение нужно превратить в макет. И порой его подготовка занимает больше времени, чем вышивка.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Если отдельно заказать разработку большого макета и вышивку, цена может составить Br400 и больше – все зависит от сложности.

Из материалов Катя особенно выделяет белорусский лен.

«Оршанский лен классный. И люди это понимают, ценят. Скажешь «белорусский лен» – и все довольны», – говорит она.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Есть и другая серьезная статья расходов – оборудование.

Новая бытовая вышивальная машина, по словам Кати, стоит около Br5 тыс. Первую подержанную покупали примерно за Br3 тыс. На таком оборудовании поле вышивки ограничено 36 см в высоту.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Когда возможностей бытовой техники стало не хватать, пришлось переходить на промышленную. Она позволяет делать рисунки высотой уже около 60 см и работает быстрее.

На новое оборудование копили постепенно. Например, был необычный заказ на рубашку сразу с 70 небольшими вышивками. В том числе благодаря ему удалось вложиться в более серьезную технику.

Сейчас часть машин стоит в мастерской, еще две бытовые – дома.

Сшить – половина дела

С производством разобрались. Но дальше возникает вопрос, знакомый любому маленькому бренду: где искать покупателей?

Катя пробовала таргетированную рекламу в Instagram и быстро заметила разницу между двумя направлениями. Продвигать конкретную услугу – вышивку на заказ – относительно просто. С готовой одеждой все сложнее и дороже.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«Одежда – довольно конкурентный рынок. Сюда нужно вкладывать бюджет, причем большой», – говорит она.

Неожиданно неплохо показал себя Threads. Но стабильного источника заказов, который можно просто подключить и получить нужное количество покупателей, у небольшого проекта нет.

Добавляется и фактор сезонности. Перед Новым годом работы много, летом тоже достаточно. А потом приходят февраль и март.

«Совсем тихо. Настолько тихо, что в марте мы просто доделываем заказы, которые получили в феврале. Новые клиенты приходят единично – и все. Не знаю, с чем это связано», – делится Катя.

А иногда заказ вроде бы есть, работа сделана – но денег за нее все равно не получаешь.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Один из клиентов, например, заказал вещь, а после отказался ее забирать. Не понравился оттенок красного.

Для маленькой мастерской, где вещь создают под конкретного человека, это означает потраченные материалы и время, а найти нового покупателя на индивидуальный заказ не всегда просто.

Можно ли с этого жить?

Сегодня все это уже сложно назвать просто домашним хобби. Есть отдельная мастерская, техника и заказы из разных стран.

Но превращать проект в единственный источник дохода Катя пока не решается. По ее словам, выйти примерно на среднюю зарплату получается, однако доход остается непредсказуемым.

«Мне страшно просто взять и бросить работу. А мало ли, все это рухнет одним днем?» – признается Катя.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Особенно много сомнений было вначале. Когда заказов становилось мало, возникала вполне понятная мысль: может, проще все закрыть?

«Бывало такое, что думаешь: боже мой, зачем это все? Лучше закончить и не мучиться», – вспоминает Екатерина.

Пока основная работа дает стабильность. А мастерская развивается параллельно и постепенно обрастает новым оборудованием, клиентами и идеями.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

И все это началось с маленькой вышитой бирочки, за которую однажды просто не захотелось переплачивать.

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