NYT: Украина вступает в новый период противостояния с РФ 3 26.09.2026, 10:30

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Началась война на истощение экономик.

С точки зрения экономической ситуации для Украины начинается самый тяжелый этап полномасштабного противостояния. Атаки со стороны РФ все чаще направлены на ключевые инфраструктурные объекты, призванные подорвать отечественное производство, дестабилизировать логистические маршруты и нанести существенный ущерб бизнес-сектору.

Об этом сообщает The New York Times.

Экономическое измерение войны: почему враг изменил тактику обстрелов

По наблюдениям СМИ, изнурительное противостояние между обоими государствами все заметнее смещается в экономическую плоскость. Как Киев, так и Москва наносят удары по промышленному сектору, транспортно-логистическим узлам и коммерческой инфраструктуре, пытаясь подорвать экономический потенциал противника.

Правительство Украины оценивает новую волну вражеских атак как «тотальную войну», ведь под прицелом оказываются уже не только чисто военные объекты, но и гражданское производство, маршруты поставок и рынок труда.

Перечень целей противника существенно расширился: под ударами оказались складские комплексы, портовая и железнодорожная сети, пограничные пункты и морские суда. Кроме того, под удар попали объекты интернет-связи, что привело к временным сбоям в обслуживании около 100 тысяч абонентов.

Серьезным вызовом для украинского бизнеса остаются систематические воздушные тревоги. Из-за необходимости оставаться в укрытиях останавливаются рабочие процессы на предприятиях и падает покупательная способность граждан, что существенно снижает общую экономическую активность и продажи.

Прогнозы ЕБРР и Минэкономики: снижение ВВП и 10 миллиардов долларов убытков

Учитывая усиление обстрелов, Европейский банк реконструкции и развития 24 сентября скорректировал свои прогнозы относительно динамики ВВП Украины в 2026 году, снизив показатель с 2,2% до 1,5%.

В то же время ряд аналитиков считает, что отечественная экономика по итогам года может столкнуться с полной стагнацией.

По словам главного экономиста ЕБРР Димитара Богова, нехватка кадров и интенсификация атак знаменуют наступление «самой сложной фазы войны». Он подчеркнул: несмотря на сохранение относительно высокой покупательной способности граждан, они лишены возможности свободно распоряжаться этими средствами из-за постоянных угроз и дестабилизации рынка.

В Министерстве экономики Украины оценивают потенциальные убытки от этой волны атак до конца года ориентировочно в 10 млрд долларов. Львиная доля этой суммы приходится не столько на физическое разрушение имущества, сколько на недополученную прибыль, вынужденные простои и осложнения транспортных маршрутов.

Логистические сложности и кризис железнодорожного транспорта

Существенный ущерб несет и железнодорожный сектор страны. Если до начала полномасштабного вторжения парк составлял примерно 1800 локомотивов, то на данный момент утрачено уже около полутысячи из них. Согласно приведенным оценкам, нынешний темп потерь достигает ориентировочно одного локомотива в день.

Вражеские удары по портовым мощностям, железнодорожным путям, пограничной инфраструктуре и судам существенно тормозят экспортные операции. В частности, летом целенаправленным атакам подвергались зернохранилища, чтобы лишить Украину возможностей для хранения урожая. В ответ на это Евросоюз предоставляет украинским аграриям мобильные элеваторные комплексы.

Адаптация украинского бизнеса

Эскалация обстрелов заставляет украинских предпринимателей в очередной раз адаптироваться: компании рассредоточивают склады, переносят их под землю, прокладывают новые логистические маршруты и минимизируют использование крупных объектов, которые потенциально могут привлечь внимание врага.

Параллельно Украина наносит ответные удары по экономическому потенциалу РФ, прежде всего по ее нефтяной отрасли. Украинские беспилотники систематически атакуют российские НПЗ и другие коммерчески важные объекты.

Таким образом, конфликт все яснее приобретает черты войны экономического истощения, в которой обе стороны стремятся не только к успехам на фронте, но и к максимальному подрыву экономических ресурсов противника.

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