Домохозяйка превратила сделанную на кухне газировку в бизнес на $2 миллиарда 2 26.09.2026, 9:47

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Фото: onliner.by

История успеха бренда Poppi.

В мае 2025 года американская корпорация PepsiCo закрыла сделку по покупке бренда Poppi, потратив на это $1,95 млрд. Напиток, еще не так давно продававшийся в стеклянных бутылках на фермерских рынках, к тому моменту приносил более $500 млн выручки в год и стоял на полках 36 тыс. магазинов страны. Придумала его жительница Техаса Эллисон Эллсворт, когда, сидя в декрете и мучаясь от болей в животе, искала натуральное средство от своего недуга. Результатом кухонных экспериментов и стала странная смесь из яблочного уксуса и сока. Путь от кастрюль до чека с девятью нулями от PepsiCo оказался далек от классической сказки. Создателям Poppi пришлось пройти через провал своего первого бренда, жесткую критику на телешоу, экстренный ребрендинг, пандемию, вирусную популярность в сети и неприятный судебный иск. Своим триумфом проект обязан серии рискованных решений, которые в итоге превратили домашнее изобретение в культовый продукт для поколения зумеров, пишет «Онлайнер».

Из нефтегаза на кухню

Получив диплом Университета Северного Техаса, Эллисон решила начать карьеру в нефтегазовой отрасли, ключевой для экономики штата. Она выбрала редкую для женщин профессию контрактного лендмена — специалиста, занимающегося переговорами с землевладельцами и оформлением прав на добычу углеводородов на их участках. Работа была кочевой, с постоянными разъездами, ночевками в гостиницах и мотелях, случайными перекусами и почти без физической активности. Во время одной из командировок в Юте она зашла в магазин сноубордов, где работал Стивен Эллсворт, ее будущий муж и соучредитель Poppi. Классическую американскую историю любви омрачали лишь проблемы со здоровьем, появившиеся у девушки: на фоне изнурительного образа жизни у нее возникли экзема, акне, отеки лица и хронические боли в желудке. По ее рассказам, на хождение по врачам у нее ушло около четырех лет жизни и примерно $15 тыс., но внятного диагноза ей так никто не поставил.

Лекарство пришлось искать самой.

Эллисон села на строгую диету, где-то вычитала про пользу яблочного уксуса и начала пить его каждый день. Через пару недель пищеварение полностью нормализовалось, а воспаления на коже начали исчезать. Оставалась одна досадная мелочь: пить чистый яблочный уксус каждый день было невыносимой пыткой из-за обжигающей горло кислоты и резкого специфического запаха средства. Эллисон поняла, что обязана найти способ упаковать его природную пользу в приятную форму. Опытами с чаями, фруктами, соками и газировкой пришлось заняться прямо на собственной кухне в Далласе. Первым дегустатором был муж Стивен, который и выбрал вкус малины и лепестков роз как самый удачный. Друзьям и соседям напиток также понравился, а отец Эллисон посоветовал превратить случайную находку в коммерческий продукт.

Фото: onliner.by

Фермерский рынок и Whole Foods

Таунхаус Эллсвортов превратился в кустарный мини-цех. Супруги газировали первые партии напитка на самодельной линии розлива. Вся гостиная была заставлена ведрами со льдом, бутылками и рулонами этикеток. К концу декабря 2015 года первая партия была готова, и Эллисон сама начала продажи на местном фермерском рынке. Бренд назвали Mother Beverage — в честь так называемой уксусной матки (the mother) — полезного мутного осадка из живых бактерий, который образуется при правильном брожении натурального уксуса. Через три недели к ее прилавку подошла региональная закупщица Whole Foods и предложила контракт. Для американских миллениалов эти модные супермаркеты были символом осознанного потребления, местом, где покупают органические продукты и все, что обещает пользу. Ретейлер охотно экспериментировал с небольшими локальными производителями, и попадание на его полки для крошечного бренда выглядело признанием успеха.

«Тогда я впервые осознала, что наше хобби превращается в настоящий бизнес», — вспоминала позже Эллисон.

Тем временем денег на запуск серьезных продаж не хватало. Эллсворт находилась в начале второго триместра беременности, пара только что купила дом, но решила идти до конца. Девушка окончательно бросила работу в нефтяной компании и привлекла от друзей и родственников $125 тыс. на аренду производства. В проект семья вложила и около $90 тыс. личных денег. Дошло до того, что муж Стивен по вечерам вынужденно подрабатывал официантом, чтобы платить по ипотеке, а Эллисон продала машину и исчерпала все лимиты по кредитным картам. К концу 2016 года Mother Beverage продавался уже в десятке техасских Whole Foods, а выручка достигла $500 тыс. Но дальше рост остановился. Мешали тяжелые стеклянные бутылки, оставшийся специфический уксусный привкус и образ оздоровительного тоника для узкой аудитории. Компании требовался мощный импульс извне.

Фото: onliner.by

Акулы против уксуса

В 2018 году Эллисон решилась на отчаянный шаг и подала заявку на участие в главном американском стартап-реалити Shark Tank. Его формат прост: начинающие предприниматели выходят к нескольким миллионерам-инвесторам, так называемым акулам, коротко представляют свой проект и пытаются прямо в эфире получить финансирование в обмен на долю в бизнесе. Для Эллисон съемки пришлись на девятый месяц беременности. Ей стоило огромных трудов убедить продюсеров, что перелет в Калифорнию безопасен для здоровья. В розовом платье и на каблуках она рассказывала акулам, что напиток снимает вялость и вздутие живота, и обещала продажи на миллион долларов за год.

Инвесторы отнеслись скептически.

Марку Кьюбану не понравился резкий уксусный вкус напитка, Кевин О’Лири сомневался в жизнеспособности бренда на перенасыщенном рынке, а создательница бренда Skinnygirl Бетани Франкел назвала логистическую схему стартапа катастрофической. Потенциал в проекте разглядел лишь Рохан Оза, заработавший в индустрии репутацию «крестного отца брендов». Он предложил Эллсвортам $400 тыс. за 25% их компании. Доля по меркам ранних сделок считалась огромной, но опыт Озы оказался бесценным. Во время его аудита выяснилось, что название Mother Beverage юридически невозможно защитить. Слово «Mother» являлось слишком общим для пищевой индустрии, и патентное ведомство США отказывало в эксклюзивных правах на товарный знак. Это означало, что любой конкурент мог выпустить схожий продукт под похожим именем, а сам стартап никогда не сможет масштабироваться на национальный уровень. Рохану Озе и основателям потребовалось больше года, чтобы разобраться с проблемой.

Фото: onliner.by

Poppi

Этот год ушел на перестройку проекта. Под кураторством Озы и маркетологов его фонда CAVU Consumer Partners через фокус-группы и опросы команда искала новое имя и образ бренда. В первую очередь скорректировали исходную рецептуру: уксусную кислинку подсластили ровно настолько, чтобы напиток перестал напоминать аптечную микстуру и пился как привычный освежающий лимонад.

Официальный камбэк состоялся в марте 2020 года, в самый драматичный для американского ретейла момент. Пока США уходили на жесткий пандемийный карантин, супермаркеты закрывались, а графики поставок рушились, Mother Beverage вернулся под именем Poppi (игривое сокращение от американского обозначения газировки soda pop).

Маркетологи полностью перевернули и позиционирование продукта.

Poppi перестал притворяться суровым оздоровительным тоником для узкого круга лиц и стал позиционироваться как напиток для удовольствия. Новые слоганы «Газировка вернулась» и «Пора снова полюбить газировку» транслировали понятную мысль: это тот самый любимый с детства лимонад, в котором польза для здоровья идет приятным неочевидным бонусом.

Тяжелое стекло уступило место легким алюминиевым банкам по 355 миллилитров. Дизайнеры сделали ставку на броский стиль поп-арт с яркими цветовыми блоками, выделявшимися на любой полке. Первыми выпустили четыре вкуса: клубника с лимоном, апельсин, вишневый лимонад и малина с розой — тот самый дебютный рецепт из домашних экспериментов. С точки зрения нутрициологии продукт выглядел безупречно для эпохи осознанного потребления: в каждой банке содержалось всего 25 килокалорий, не более 5 граммов сахара и 2 грамма пребиотической клетчатки на основе инулина. Для сравнения: классическая баночка колы содержит около 140 килокалорий и расстраивающие диетологов 39 граммов сахара. Яблочный уксус в составе Poppi остался, но его резкий вкус инженеры полностью замаскировали сочными фруктовыми нотами.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Новая мода

К началу 2020-х структура американского рынка напитков начала стремительно меняться. Американцы все чаще отказывались от классической газировки из-за содержания в ней сахара. Однако существовавшие альтернативы устраивали далеко не всех. Комбуча, функциональные шоты и жидкие биодобавки имели преданную, но узкую аудиторию. Их специфический ферментированный вкус отпугивал массового покупателя. Рынок остро нуждался в компромиссном продукте, напитке с привычным вкусом и дизайном классического лимонада, но с доказанной пользой для организма.

Эту нишу и заняла категория пребиотических газировок.

В отличие от пробиотиков, которые сами по себе являются живыми бактериями, пребиотики представляют собой растворимую растительную клетчатку (в случае Poppi — инулин из агавы и волокна маниоки). Такая клетчатка служит питательной средой для микробиома кишечника. В то время как традиционные газировки предлагали потребителю лишь «пустые» калории и сахарный шок, новые функциональные напитки позиционировались как инструмент для поддержания иммунитета и пищеварения.

За право пить «здоровую колу» американцы оказались готовы платить тройную цену.

Упаковка из 12 банок Poppi обходилась покупателям в $25—30, тогда как аналогичный объем обычной Coca-Cola стоил в районе $10. Несмотря на высокий ценник, категория показала феноменальный взлет. Согласно данным аналитического агентства NielsenIQ, розничные продажи пребиотических напитков в США в годовом выражении выросли со скромных $33 млн в 2022 году до впечатляющих $777 млн к январю 2025-го. Броские неоновые банки Poppi вышли на национальный рынок в самый правильный момент: когда потребительский спрос уже перешел в стадию взрывного роста, но явного единоличного лидера в новой нише еще не сформировалось.

Фото: onliner.by

TikTok вместо агентства

Пандемия и последовавшие за ней локдауны парализовали традиционный запуск Poppi в торговых сетях. Чтобы спасти уже произведенные запасы, команда экстренно перенаправила всю продукцию на склады Amazon. Этот вынужденный кризисный шаг определил дальнейшую судьбу бренда. Маркетинг Poppi с первых дней стал стопроцентно цифровым.

В январе 2021 года Эллисон Эллсворт совершила свой медийный прорыв. Обычным пятничным вечером, сидя дома с мокрой после душа головой и в домашней пижаме, она записала простое минутное видео для TikTok. В нем не было профессионального света или сложного монтажа. Девушка просто искренне рассказала историю своей беременности, борьбы за здоровье и похода на шоу Shark Tank. Эффект оказался внушительным. Искренний ролик мгновенно завирусился, собрав более 17 млн просмотров. Пока основатели спали, Poppi сгенерировал на Amazon чистую выручку в $100 тыс.

Этот внезапный успех закрепили четко выверенной бизнес-стратегией.

Вместо того чтобы просто сливать трафик на маркетплейс, Эллсворты выстроили умную цифровую воронку. Ссылки из соцсетей вели пользователей на собственный сайт бренда, где клиентам предлагали скидку в обмен на подписку. Так компания собирала базу из тысяч имейл-адресов и телефонных номеров для SMS-маркетинга. Лишь после этого покупатель перенаправлялся на Amazon по специальной партнерской ссылке, позволявшей бренду возвращать часть комиссии платформы.

Сама Эллисон позже прагматично комментировала свой статус лица бренда: «Я делала это не ради славы или карьеры блогера. Я выходила в эфир потому, что это приносило компании деньги».

Фото: onliner.by

Деньги и зумеры

Осознав правила новой игры, руководство Poppi перестроило весь бюджет. Около 20% всех маркетинговых расходов начало уходить исключительно на TikTok. Компания наняла штатного комьюнити-менеджера и запустила масштабную кампанию по работе с инфлюенсерами. Дженнифер Лопес то и дело попадала в объективы папарацци с яркой банкой на съемочных площадках, а в 2022 году стало известно, что Билли Айлиш официально включила Poppi в свой обязательный концертный райдер. Годом позже Кайли Дженнер и Хейли Бибер практически одновременно, с разницей в несколько дней, опубликовали в своих аккаунтах обзоры на пребиотическую газировку, спровоцировав волну подражания среди миллионов подписчиков.

За кажущейся стихийной любовью селебрити стояла тонкая венчурная стратегия, которую Рохан Оза ранее успешно опробовал на других проектах. У молодого стартапа не было многомиллионных бюджетов на оплату прямых рекламных контрактов со звездами калибра семьи Кардашьян — Дженнер. Вместо классических гонораров компания предлагала селебрити статус инвесторов и выделяла им доли в акционерном капитале компании. В пул совладельцев Poppi, помимо топовых инфлюенсеров, вошли певица Камила Кабейо, рэпер Machine Gun Kelly и звезда НБА Расселл Уэстбрук. Такая модель «маркетинга соучастия» сработала. Посты знаменитостей в соцсетях выглядели абсолютно искренними, ведь, продвигая неоновые банки, они напрямую увеличивали стоимость собственного финансового портфеля.

Результат не заставил себя ждать.

Сначала Poppi официально стал самым продаваемым газированным напитком на Amazon, обогнав по доле продаж на площадке даже классическую Coca-Cola. С окончанием пандемии цифровая популярность Poppi спровоцировала тектонический сдвиг и в традиционном физическом ретейле. Потребители, привыкшие видеть яркие банки в своих лентах, начали требовать их на полках супермаркетов у дома. Напиток появился в 36 тыс. точек у более чем 120 ретейлеров, включая Walmart, Target и Costco. В 2023 году выручка превысила $100 млн, а в 2024-м, по данным компании, перевалили за фантастические $500 млн. Всего за четыре с половиной года стартап вырос более чем в 38 раз. Если Whole Foods когда-то получил культовую репутацию у миллениалов, то Poppi сделали своим зумеры.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Конкуренты и цена успеха

На американском рынке развернулась настоящая «война пребиотиков». Главный соперник Poppi, компания Olipop, стартовала практически одновременно с Poppi. К началу 2025 года Olipop опережал конкурента по физической дистрибуции, заняв полки 50 тыс. розничных магазинов против 36 тыс. у Poppi. Рыночная оценка компании в ходе инвестраундов достигла $1,85 млрд. Набирающий обороты тренд заметили и транснациональные корпорации. Гигант Coca-Cola оперативно отреагировал на угрозу, запустив собственную линейку функциональных лимонадов Simply Pop.

В этой жесткой среде Poppi совершил казавшееся невозможным.

Благодаря агрессивному маркетингу, включая и ультрадорогую рекламу во время Супербоула (финала чемпионата по американскому футболу и главного телесобытия года в США), бренд перехватил инициативу. Напитку удалось потеснить соперников и занять около 38% стремительно растущего рынка газировок нового поколения.

Однако у взрывной популярности обнаружилась и обратная, токсичная сторона. В 2024 году американка Кристин Кобс подала против Poppi громкий коллективный иск. Истица утверждала, что маркетинг компании вводит потребителей в заблуждение. По ее мнению, 2 граммов клетчатки в одной банке было критически мало для обещанного «оздоровления кишечника». По расчетам диетологов, чтобы получить терапевтический эффект, человеку требовалось бы выпивать более четырех банок Poppi в день, но в таком случае доза пребиотиков шла бы в комплекте с ударным количеством сахара, что полностью обнуляло всю пользу.

Судебное разбирательство грозило обернуться репутационной катастрофой для всей индустрии.

В марте 2026 года руководство Poppi предпочло урегулировать спор, согласившись выплатить $8,9 млн в рамках мирового соглашения, не требующего официального признания вины ответчика. Этот прецедент остудил пыл маркетологов ЗОЖ-брендов. Сегодня большинство независимых диетологов сходятся во мнении, что реальная польза функциональных напитков для микробиома кишечника все еще вызывает много вопросов. Однако их низкая калорийность и минимальное содержание сахара остаются бесспорным достоинством на фоне классической газировки.

Фото: onliner.by

Продано

В борьбу за новый рынок не мог не включиться еще один гигант мировой индустрии прохладительных напитков. 17 марта 2025 года корпорация PepsiCo официально объявила о покупке бренда Poppi за $1,95 млрд. Ее менеджеры поступили прагматично. Coca-Cola уже вовсю тестировала нишу со своим проектом Simply Pop. Разработка же собственного аналогичного продукта с нуля заняла бы годы и несла слишком высокие риски. Покупка готового лидера с преданной аудиторией выглядела для PepsiCo куда надежнее.

К моменту поглощения Эллисон и Стивен Эллсворты продолжали удерживать за собой около 12% акций компании.

Их ключевой финансовый ментор Рохан Оза вместе со своим венчурным фондом CAVU Consumer Partners выручил от продажи своей доли около $300 млн. При этом триумф не остался уделом лишь топ-менеджмента. Благодаря грамотно выстроенной программе опционов, заложенной еще на ранних этапах развития компании, практически все сотрудники Poppi (около 40 человек) проснулись миллионерами.

Фото: onliner.by

В марте 2026 года Эллисон Эллсворт вернулась на съемочную площадку шоу Shark Tank, но уже в статусе приглашенной акулы-инвестора. Она стала первой бывшей участницей в истории проекта, которая заняла кресло в судейском пуле. Прошло чуть больше семи лет с тех пор, как она, находясь на девятом месяце беременности, стояла перед этими же камерами и выслушивала жесткие претензии ко вкусу своего уксусного тоника.

Свой победный рецепт Эллисон сформулировала так: «Чувство неловкости — самая недооцененная эмоция на пути к успеху».

По ее мнению, чтобы добиться чего-то в современном бизнесе, на старте можно позволить себе выглядеть дураком. Нужно не бояться записывать спонтанные видео в пижаме, питчить безумные идеи незнакомцам, часами стоять за раскладным столом на провинциальном рынке и лично уговаривать прохожих попробовать напиток. «Уверенность приходит только после того, как вы раз за разом терпите неудачу. Все начинается с неловкости, затем идет доработка, следом — ясность, и только в самом конце — уверенность», — утверждала Эллисон.

Похоже, что главным ингредиентом истории Poppi оказалась именно эта смелая готовность выглядеть глупо. Яблочному уксусу пришлось сыграть куда меньшую роль.

Фото: onliner.by

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