Серена Уильямс пропускает завтрак 5 26.09.2026, 9:12

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Серена Уильямс

Фото: instagram/serenawilliams

Действительно ли это самый важный прием пищи в течение дня?

Серена Уильямс недавно рассказала, что не считает себя «любительницей завтраков». В период тренировок она не начинает утро с традиционного завтрака: перед занятием выбирает что-то легкое с упором на белок, а уже после — более полноценный прием пищи для восстановления, пишет nv.ua.

На первый взгляд, это звучит как еще один аргумент против правила о «самом важном приеме пищи за день». Но режим Уильямс скорее показывает, насколько условно само наше представление о завтраке.

Она не тренируется на голодный желудок. Она ест перед нагрузкой — просто этот прием пищи не похож на привычный плотный завтрак с кашей, яйцами или тостами.

Не есть традиционный завтрак и регулярно оставаться без еды — разные вещи

У завтрака нет магических свойств. Не существует часа, после которого он перестает «считаться», а утренняя овсянка сама по себе не защищает от набора веса или болезней. Однако регулярный пропуск первого приема пищи тоже сложно назвать нейтральной привычкой.

В 2025 году исследователи объединили данные девяти исследований с общей выборкой более 2,38 млн человек. У тех, кто пропускал завтрак, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 17% выше, ишемической болезни сердца — на 14%, инсульта — на 15%, а риск смерти от сердечно-сосудистых причин — на 49% выше.

Это данные наблюдательных исследований, поэтому они не доказывают, что именно отсутствие завтрака стало причиной этих последствий. Люди, которые регулярно не завтракают, могут также меньше спать, курить, иметь нерегулярный график или в целом хуже питаться. Тем не менее, эта взаимосвязь прослеживается и в других исследованиях.

А что с диабетом?

Метаанализ шести проспективных исследований с участием 96 175 взрослых показал: у людей, пропускавших завтрак, риск развития сахарного диабета 2-го типа был примерно на 22% выше даже после поправки на индекс массы тела.

Для тех, кто пропускал завтрак четыре-пять дней в неделю, разница была еще более заметной: риск был на 55% выше по сравнению с теми, кто завтракал регулярно. Речь идет не об одном утре, когда вы проспали или не успели поесть, а о привычке, сохраняющейся годами.

Стоит ли пропускать завтрак ради похудения?

Метаанализ 11 рандомизированных исследований показал, что люди, пропускавшие завтрак, в среднем весили примерно на 0,66 кг меньше.

Но в то же время уровень ЛПНП-холестерина — так называемого «плохого» — у них был почти на 10 мг/дл выше. То есть меньшая цифра на весах еще не означает лучших показателей здоровья.

Так что же делать, если по утрам просто не хочется есть?

Не обязательно заставлять себя плотно завтракать сразу после пробуждения.

И здесь пример Серены Уильямс как нельзя кстати. Первый прием пищи может быть небольшим: белковый продукт, яйца, йогурт, творог, фрукт или цельнозерновой тост — в зависимости от вашего режима и нагрузок. Особенно если впереди тренировка.

Важно также и то, что Уильямс сейчас принимает препарат класса GLP-1, влияющий на аппетит и чувство сытости. Поэтому переносить её режим на себя, не учитывая этот контекст, точно не стоит.

Возможно, завтрак и не заслуживает звания «самого важного приема пищи за день». Но регулярный кофе вместо еды вплоть до обеда — тоже не та привычка, которую стоит оправдывать тем, что так поступает известная спортсменка. Если плотный завтрак вам не подходит, он может быть более легким. Но «легкий» не означает «отсутствующий».

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