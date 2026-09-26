Демарш сенаторов против Трампа: новые подробности

Демарш сенаторов против Трампа: новые подробности10
- 26.09.2026, 8:08
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Приглашение Путина на саммит G20 легитимизирует нападение РФ на Украину.
В четверг 24 сентября группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отменить приглашение диктатору РФ Владимиру Путину на саммит G20 в Майами в декабре.
Об этом сообщает The Washington Post.
Законодатели из комитетов по вооруженным силам и иностранным делам подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение РФ на Украину.
«Путин несет единоличную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение ему участвовать в саммите G20 в США вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации деятельности правительства, которое продолжает ежедневно обстреливать гражданские объекты Украины», - написали сенаторы в письме.
Они отметили, что Путин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и другие члены российский делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой нацбезопасности.
Законодатели поясняют, что у диктатора РФ может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.
WP добавило, что инициаторами обращения к Трампу выступили сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Джин Шахин (демократ), а также письмо подписали еще шесть других республиканцев и сенаторов.
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пригласили диктатора РФ Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на 14-15 мая в Майами.
После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует приглашение, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы.