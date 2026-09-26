Демарш сенаторов против Трампа: новые подробности 10 26.09.2026, 8:08

7,512

Приглашение Путина на саммит G20 легитимизирует нападение РФ на Украину.

В четверг 24 сентября группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отменить приглашение диктатору РФ Владимиру Путину на саммит G20 в Майами в декабре.

Об этом сообщает The Washington Post.

Законодатели из комитетов по вооруженным силам и иностранным делам подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение РФ на Украину.

«Путин несет единоличную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение ему участвовать в саммите G20 в США вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации деятельности правительства, которое продолжает ежедневно обстреливать гражданские объекты Украины», - написали сенаторы в письме.

Они отметили, что Путин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и другие члены российский делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой нацбезопасности.

Законодатели поясняют, что у диктатора РФ может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.

WP добавило, что инициаторами обращения к Трампу выступили сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Джин Шахин (демократ), а также письмо подписали еще шесть других республиканцев и сенаторов.

На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пригласили диктатора РФ Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на 14-15 мая в Майами.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует приглашение, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com