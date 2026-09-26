Группа сенаторов призывает Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 26.09.2026, 5:34

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Диктатор должен быть изолирован от международного сообщества.

В четверг вечером двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала президента Дональда Трампа отозвать приглашение, направленное президенту России Владимиру Путину на саммит G20 в Майами, который состоится в декабре этого года, сообщает The Washington Post.

«Президент Путин несет полную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение на его участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации положения правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по гражданским объектам Украины», – написали сенаторы в письме, опубликованном эксклюзивно в газете.

Сенаторы отмечают, что Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности.

Они утверждают, что у Путина может быть мало стимулов согласиться на перемирие с Украиной, если он не будет изолирован от остального международного сообщества.

Государственный секретарь Марко Рубио объявил об этом приглашении в среду и назвал его «возможностью для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами».

Издание отметило, что участие Силуанова во встрече министров финансов стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, в прошлом месяце удивило других участников и вызвало возмущение членов Европейского Союза, которые требовали, чтобы его не включали в групповую фотографию министров.

В статье указывается, что сенаторы Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи) и Жанна Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир) выступили инициаторами письма, которое подписали еще шесть демократов и шесть республиканцев.

Викер является председателем Комитета Сената по вооруженным силам, а Шахин – ведущей представительницей Демократической партии в Комитете Сената по международным отношениям.

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