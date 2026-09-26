Миланский аэропорт назвали в честь Сильвио Берлускони 26.09.2026, 4:48

ФОТО: PULPINTERNATIONAL.COM

Мэр Милана демонстративно проигнорировал мероприятие.

Миланский международный аэропорт Мальпенса, второй по загруженности в Италии, официально получил имя бывшего премьер-министра и основателя Mediaset Сильвио Берлускони, сообщает Milano Today. На официальной церемонии присутствовали вице-премьер Маттео Сальвини и члены семьи Берлускони. Мэр Милана Джузеппе Сала, выступавший против инициативы, демонстративно проигнорировал мероприятие.

Решение о переименовании, принятое в 2024 году, вызвало активные протесты. Власти Милана и трех соседних городов Ломбардии подали иски, утверждая, что присваивать имена местам должны города, а не авиационные власти в лице Национального управления гражданской авиации (ENAC) и что закон запрещает устанавливать монументы в честь умерших ранее десяти лет после их смерти. Суд отклонил иски, сочтя решение ENAC правомерным.

Итальянский политик, миллиардер и медиамагнат Сильвио Берлускони скончался в 2023 году в возрасте 86 лет.

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