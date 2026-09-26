Багровое небо в огне: дроны поразили Ильский и Афипский НПЗ 2 26.09.2026, 8:19

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Беспилотники атаковали Краснодарский край России.

В ночь на 26 сентября Краснодарский край РФ атаковали дроны. Жители региона после полуночи слышали громкие звуки в небе, затем стало известно о поражении Ильского НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

«Жители Краснодара услышали громкий хлопок в небе над городом», – написали в одном из российских пабликов Краснодарского края в Telegram.

Сообщения начали появляться после полуночи. Местные власти перед этим предупредили об опасности дронов. Громкие хлопки в небе прозвучали несколько раз.

Около двух ночи беспилотная опасность все еще продолжалась. В аэропорту Краснодара ввели план «Ковер», предусматривающий срочную посадку гражданской авиации.

На кадрах Ильского НПЗ после поражения, которые сделали издалека, заметно багровое зарево и сильный пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожарах на территории двух предприятий после атаки БпЛА. По мнению аналитиков, также был атакован Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Ильский НПЗ – жертва беспилотников

Как известно, Ильский НПЗ дроны атакуют далеко не в первый раз. Например, в прошлом месяце этот НПЗ также был поражен БпЛА, кроме него украинские дроны ударили по Сызранскому НПЗ, на обоих объектах сразу вспыхнули пожары.

Ильский НПЗ атаковали и в июле – это произошло в ночь на 10 число. Кроме того, был зафиксирован еще ряд ударов в течение длительного времени.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Что известно об Ильском НПЗ

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год .

Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.

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