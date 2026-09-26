В Казахстане задержали высокопоставленных военных 1 26.09.2026, 8:43

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После гибели 14 участников учений на Каспийском море.

В Казахстане задержали пятерых военных по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море. Среди них — первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера, сообщили в МВД страны.

Все пятеро задержанных помещены в изолятор временного содержания в Актау. Их подозревают в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия.

Расследование ведет военно-следственное подразделение МВД Казахстана. Следователи проверяют, как принимались решения при подготовке и проведении учений, учитывались ли погодные условия, в каком состоянии находился катер и соблюдались ли требования безопасности.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября во время учений на побережье Каспийского моря примерно в 43 километрах от Актау. При высадке личного состава с катера «Қайсар» военных унесло в море из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра.

Всего в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли. Утром 25 сентября были найдены тела двух последних пропавших, после чего поисковую операцию завершили.

Власти также выясняют, насколько эффективно была организована спасательная операция. Действия всех подозреваемых обещают оценить в рамках уголовного дела.

25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур по погибшим военнослужащим.

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