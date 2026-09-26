«Карпатская восьмерка»: Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения
- 26.09.2026, 7:02
Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии.
Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения, возникшие между странами, в частности вокруг «Карпатской восьмерки».
Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сообщает Index.
Она отметила, что во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН она провела несколько встреч с министром иностранных дел Украины. В результате диалога сторонам удалось снять напряжение и разрешить споры.
Орбан рассказала, что пока публичное внимание было приковано к событиям в социальных сетях, за кулисами продолжался постоянный переговорный процесс. Она также подчеркнула, что Венгрия не исключает своего вхождения в «Карпатскую восьмерку» в будущем.
«Мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое отвечает интересам Венгрии», - подчеркнула дипломат, добавив, что для этого шага необходимы предварительный диалог и соответствующая подготовка.
Кроме того, Орбан затронула вопрос энергетического сотрудничества и подтвердила позицию правительства и премьер-министра Петера Мадьяра по топливным резервам.
По ее словам, на территории Венгрии не будет стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины.