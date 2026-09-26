«Карпатская восьмерка»: Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения 26.09.2026, 7:02

Иллюстрационное фото

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии.

Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения, возникшие между странами, в частности вокруг «Карпатской восьмерки».

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сообщает Index.

Она отметила, что во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН она провела несколько встреч с министром иностранных дел Украины. В результате диалога сторонам удалось снять напряжение и разрешить споры.

Орбан рассказала, что пока публичное внимание было приковано к событиям в социальных сетях, за кулисами продолжался постоянный переговорный процесс. Она также подчеркнула, что Венгрия не исключает своего вхождения в «Карпатскую восьмерку» в будущем.

«Мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое отвечает интересам Венгрии», - подчеркнула дипломат, добавив, что для этого шага необходимы предварительный диалог и соответствующая подготовка.

Кроме того, Орбан затронула вопрос энергетического сотрудничества и подтвердила позицию правительства и премьер-министра Петера Мадьяра по топливным резервам.

По ее словам, на территории Венгрии не будет стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины.

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