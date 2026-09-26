В Турции нашли фрагменты самого древнего мирного договора 26.09.2026, 6:43

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Его подписали примерно в 1269 году до нашей эры.

Министерство культуры и туризма Турции объявило об обнаружении фрагментов самого древнего мирного договора в истории, возраст которых оценивается в 3400 лет, сообщает Live Science.

Соглашение, известное как Кадешский мирный договор, заключили примерно в 1269 году до нашей эры египетский фараон Рамсес II и хеттский царь Хаттусили III. До этого ученые находили и другие части этого договора, но новые фрагменты обнаружили в Хаттусе — древнем городе, расположенном в северной части центральной Турции, который был столицей Хеттского царства.

«Мы нашли в земле Анатолии следы мира, насчитывающие тысячи лет», — заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По его словам, на вновь обнаруженном фрагменте клинописной таблички содержится текст раздела договора, касающегося обращения с беженцами. «Это напоминает нам о нашей ответственности за защиту человеческой жизни и достоинства», — отметил Эрсой.

Хеттское царство господствовало в центральной части Анатолии в эпоху бронзы, примерно с 1650 по 1200 год до н. э. В Хаттусе археологи нашли множество дипломатических документов, составленных на аккадском языке — древнейшем из известных семитских языков; среди них были и другие фрагменты Кадешского мирного договора.

Правители подписали этот договор, чтобы положить конец затяжной войне между Древним Египтом и Хеттским царством; он считается старейшим из известных мирных договоров в истории. Хотя документ известен как Кадешский договор, в нем не упоминается сама битва при Кадеше, которая произошла за несколько лет до его подписания. Поэтому документ также называют египетско-хеттским мирным договором, «Вечным договором» или «Серебряным договором».

Текст договора сохранился благодаря надписям, обнаруженным в двух древних городах. В начале XIX века археологи впервые нашли этот договор, высеченный иероглифами на стенах храма Рамсеса II в Фивах (современный Луксор). В Хаттусе же фрагменты договора впервые нашли в ХХ веке.

Согласно переводу договора, предоставленному Министерством культуры и туризма Турции, в документе содержатся следующие слова, касающиеся Рамсеса II и Хаттусили III: «Он — мне брат, и он со мной в мире; и я — ему брат, и я навеки с ним в мире». Также в нем сказано: «Страна Египет и страна Хатти [Хеттская империя] навеки пребудут в мире и братстве, подобно тому как это существует между нами».

Договор также содержит положения об оказании помощи стране, подвергшейся вторжению, и о порядке обращения с беженцами. В тексте указано, что любой беженец из Египта, оказавшийся в Хаттусе, должен быть возвращен в Египет, а беженец из Хаттусы, оказавшийся в Египте, — в Хаттусу, поскольку бегство считалось преступлением.

В то же время договор прямо запрещает подвергать беженцев наказаниям: «Нельзя вырывать им язык и глаза, отрезать уши и ноги, а также разрушать их дома вместе с женами и детьми». Часть этого текста присутствует на недавно обнаруженном фрагменте с клинописью.

Ученые считают, что дальнейшие раскопки позволят обнаружить другие части этого договора.

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