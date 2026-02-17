Украинские дроны подожгли Ильский НПЗ 3 17.02.2026, 8:04

5,952

иллюстративное фото

Также прогремели взрывы в Татарстане.

В ночь на 17 февраля дроны атаковали ряд объектов на территории РФ. Среди целей — Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где после серии взрывов, по словам очевидцев, возник масштабный пожар, пишет New Voice.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки БпЛА, при этом не детализировал, какие именно объекты получили повреждения.

На фоне воздушной угрозы в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов; российские медиа также сообщали об ограничениях в ряде других аэропортов.

Параллельно российские паблики писали о взрывах в Татарстане — в частности в окрестностях Казани и в Нижнекамске — и о временных ограничениях в местных аэропортах. Официальных подтвержденных данных о последствиях ударов в Татарстане на момент сообщений не было.

