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Глава МИД Германии выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений в ЕС

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  • 4.04.2026, 2:15
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Глава МИД Германии выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений в ЕС

Евросоюз сможет действовать быстрее и эффективнее.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за то, чтобы решения в Европейском Союзе принимались по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования из-за блокирования Венгрией многочисленных инициатив в отношении Украины.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он заявил в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.

Журналисты спросили Вадефуля о его позиции относительно усиления независимости ЕС от Венгрии, которая заблокировала принятие кредита для Украины на 90 миллиардов евро.

Министр ответил, что считает необходимым отменить принцип единогласия, чтобы Евросоюз мог действовать быстрее и эффективнее.

«Я выступаю за то, чтобы в Европейском Союзе работать по системе квалифицированного большинства. Все, что мы пережили за последние недели, оказывая помощь Украине и применяя санкции против России, свидетельствует в пользу этого. Чтобы быть действенным игроком на международной арене, чтобы действительно стать взрослыми, мы в ЕС должны отменить принцип единогласия во внешней политике и политике безопасности», – заявил Вадефуль.

По словам главы немецкого МИД, Евросоюз не может позволить себе быть «заблокированным» отдельными государствами.

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