закрыть
8 апреля 2026, среда, 6:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Назревает следующая война Европы

21
  • 5.04.2026, 19:54
  • 27,484
Растет риск конфликта НАТО и России.

Даже возможное прекращение огня в Украине не приведет к снижению напряженности в Европе — напротив, эксперты из американской некоммерческой исследовательской организации RAND предупреждают о риске нового, более опасного этапа противостояния между НАТО и Россией, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

После четырех лет войны западные страны сосредоточились на поддержке Киева, направив сотни миллиардов долларов помощи и усилив санкционное давление на Москву. Однако завершение активных боевых действий не устранит ключевые причины конфликта. Россия, как ожидается, начнет ускоренное перевооружение и усилит гибридные операции в Европе, а страны НАТО продолжат наращивать военные расходы и укреплять восточный фланг.

Фактически, прежняя система безопасности, сложившаяся после холодной войны, уже разрушена. Диалог между Россией и Западом сведен к минимуму, экономические связи резко сокращены, а уровень взаимного недоверия достиг максимума за десятилетия.

На этом фоне растет риск случайной эскалации. Среди возможных сценариев — инциденты с военной техникой, кибератаки, диверсии или ошибки в оценке действий друг друга. Даже локальный эпизод, например повреждение инфраструктуры или нарушение воздушного пространства, может привести к цепной реакции и масштабному кризису.

Отдельную угрозу представляют «серые зоны» — скрытые операции, включая саботаж и кибератаки. НАТО все чаще рассматривает более жесткий ответ на такие действия, что увеличивает вероятность прямого столкновения.

Дополнительными точками риска остаются Украина и Беларусь. Возобновление полномасштабных боевых действий или политическая нестабильность в Минске могут втянуть в конфликт страны альянса.

Эксперты подчеркивают, что ключевая задача НАТО — усиление сдерживания при одновременном создании механизмов диалога с Москвой. Среди предложений — восстановление каналов связи, аналогичных «горячей линии», и разработка соглашений по предотвращению военных инцидентов.

При этом союзникам необходимо сохранить единство. Ослабление трансатлантических связей может снизить уровень сдерживания и подтолкнуть Россию к более рискованным действиям.

Аналитики сходятся во мнении, что Европа вступает в длительный период нестабильности, где даже небольшая ошибка может привести к масштабному конфликту. В этих условиях дипломатия и контроль эскалации становятся столь же важными, как и военная сила.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

