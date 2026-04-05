Американские коммандос высадились в Иране и проникли вглубь страны 27 5.04.2026, 21:06

Стали известны первые детали спасения пилота сбитого F-15.

В прессе появились первые детали спецоперации по спасению американского пилота на территории Ирана, сообщает «Телеграф». По данным телеканала CBS, сразу два своих самолета пришлось уничтожить американским военным, чтобы они не достались противнику.

По данным телеканала, два транспортных борта использовались в операции по спасению, но не смогли покинуть временную площадку на территории Ирана. В результате американцы сами их уничтожили на месте.

Остальная часть операции, как сообщают СМИ, сопровождалась ударами с воздуха и прикрытием с использованием беспилотников.

По словам американского чиновника, беседовавшего с Al Jazeera, американские войска окружили и приблизились к месту нахождения летчика, который два дня скрывался от иранских войск. Затем завязалась перестрелка. Все это произошло при свете дня.

В свою очередь, как сообщает New York Times, офицер ВВС США, чей истребитель был сбит в Иране в пятницу, был спасен силами специальных операций США, в ходе которой американские коммандос проникли вглубь территории Ирана.

По данным Times у сбитого пилота при себе был лишь пистолет для самозащиты. А в операции участвовали сотни военнослужащих и десятки американских боевых самолетов и вертолетов.

Как уточнило агентство Reuters, американские беспилотники MQ Reaper (серия беспилотных летательных аппаратов) наносили удары по иранским поисковым группам, которые приближались к пилоту.

Ранее Трамп заявил, что операция прошла без потерь, и назвал ее «одной из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США».

Трамп заявил, что американские военные круглосуточно отслеживают местонахождение офицера-пилота, который, кстати, является полковником, и «тщательно планировали его спасение».

«Американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его, — сказал Трамп. - Он получил ранения, но с ним все будет в порядке».

