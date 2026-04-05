Дроны «разнесли» нефтепровод возле российского порта Приморск на Балтике 6 5.04.2026, 12:49

Ленинградская область РФ снова под атакой с воздуха.

В Ленинградской области РФ ударные беспилотники повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает УНИАН.

По его словам, инцидент произошел во время утренней атаки дронов: обломки одного из беспилотников повредили трубопроводную инфраструктуру.

В то же время спутниковые данные системы мониторинга пожаров NASA (сервис FIRMS) зафиксировали возгорание не на самом трубопроводе, а на территории нефтебазы. Вероятно, речь идет о пожаре, который продолжается еще с конца марта.

Порт в Приморске является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. По оценкам, он способен переваливать до 1 млн баррелей нефти в сутки, поэтому даже локальные повреждения могут повлиять на логистику экспорта.

Вероятно, речь идет не о магистральном нефтепроводе, а о береговой инфраструктуре, обеспечивающей работу терминала.

Предыдущие атаки и масштабные повреждения

Порт уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, после удара 23 марта было повреждено несколько причалов и начался масштабный пожар на территории резервуарного парка.

По открытым данным, тогда могли быть повреждены как минимум восемь резервуаров объемом по 50 тысяч кубометров каждый – это около 40% общей вместимости хранилищ.

В целом терминал имеет мощную инфраструктуру с девятью причалами для танкеров большой тоннажности и является одним из ключевых элементов нефтяного экспорта РФ наряду с портами в Усть-Луге и Новороссийске.

