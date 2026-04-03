Мелкие пакостники 5 Ирина Халип

3.04.2026, 14:33

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Ирина Халип

Сдадут друг друга — только успевай записывать

Прошлой осенью мы сидели в вильнюсском кафе с вывезенными из колоний политзаключенными, и Евгений Афнагель с Максимом Винярским посмеивались по поводу Дмитрия Козлова (он же — блогер Серый Кот). Нас, говорили ребята, сначала привезли в СИЗО КГБ и там ночь продержали, а потом вывезли на границу с Литвой и вместо паспортов всучили справки и однократные визы на листочке. А вот Серый Кот — буржуй по сравнению с нами, с бомжами, — у него паспорт есть.

Так вот, теперь уже нет. На этой неделе выяснилось, что тем, кого выдворили из Беларуси «по-богатому», с паспортами, их просто аннулировали. В паспортах проставлен срок действия, но они недействительны. Это случайно обнаружил один из бывших политзекови сообщил другим. Другие полезли на сайт МВД проверить подлинность собственных паспортов и обнаружили, что их документы тоже превратились в тыкву. А поскольку в законодательстве конкретно прописаны случаи, в которых паспорт признается недействительным, то можно предположить, что задним числом политзеков вообще лишают белорусского гражданства, только не сообщают об этом. С заявлениями об утере паспорта, о замене испорченного или просроченного документа никто из них, понятное дело, не обращался. Значит, лишение гражданства? Впрочем, и этому никто бы не удивился.

Казалось бы, вышвырнул ты людей из страны — забудь о них. Можешь радоваться: они больше тебя не побеспокоят, не создадут проблем, не выйдут с флагами на улицы. Ты вроде как даже победил: продержал годы в тюрьмах, лишил здоровья, помучил изрядно, а потом и вовсе выдворил. Так нет же, постфактум, вдогонку, когда любой нормальный враг уже давно забыл бы об этой истории, нужно еще аннулировать их паспорта. Просто потому, что враг — на самом деле вовсе не враг, а просто мелкий пакостник. Такие режут сумки в трамваях — не для того, чтобы вытащить кошелек, а из пакостности. Такие грабят бабушек возле базара — не для того, чтобы разжиться кульком семечек, а из той же пакостности. Такие пишут доносы на соседей — не для того, чтобы завладеть их квартирами, а из непреодолимой пакостности.

Так и Лукашенко с его челядью. Они прекрасно понимают, что испортить жизнь аннулированием паспорта бывшему политзеку не смогут. Но доставить несколько неприятных минут — запросто. Если человек думает, что его паспорт — обычный, действующий, и собирается поехать в гости или в отпуск, его не пропустят через границу или снимут с авиарейса. Не посадят, не депортируют, не заподозрят в мошенничестве. Но отпуск будет испорчен, или важная поездка будет отменена, или встреча с родственниками не состоится. Ничего фатального, но противно. На то и рассчитывают мелкие пакостники.

Точно так же они лишили пенсий бывших политзаключенных Александра Ярошука и Геннадия Федынича — ветеранов независимого профсоюзного движения, посвятивших десятилетия своей жизни борьбе за соблюдение трудовых прав белорусов. Ярошук начал работать агрономом в 1975 году, то есть его трудовой стаж — полвека. Геннадий Федыничв том же году после школы начал работать слесарем. А потом, уже после окончания политеха и работы в конструкторском бюро точного электронного машиностроения, стал первым избранным председателем профсоюза РЭП, который создали в 1990 году. К слову, этот профсоюз объединял и «Интеграл», и «Горизонт» — гиганты белорусской промышленности, — и многие другие предприятия. Профсоюз РЭП держался до последнего, даже когда другие независимые профсоюзы тихо закрывались сами во избежание неприятностей. И все шли в РЭП — даже те, кто не имел к радиоэлектронной промышленности никакого отношения. Знали, что РЭП поможет.

И этих уважаемых профсоюзных деятелей, продолжавших трудиться и в пенсионном возрасте, Лукашенко сначала отправил за решетку, потом вышвырнул из страны. Если бы он не был мелким пакостником, окруженным такими же мелкими пакостниками, то потер бы руки, радуясь окончательному уничтожению профсоюзного движения в стране, да и забыл о Федыниче и Ярошуке. Но пакостники не таковы — они не могут не нагадить по мелочи. Только от этого они и получают удовольствие.

Но есть у них и другая особенность: мелкие пакостники трусливы донельзя. И как только прилетает хоть черный лебедь, хоть черный ворон, хоть черная муха, мелкие пакостники начинают суетливо сдавать, топить, уничтожать друг друга. Так что следствию работа предстоит минимальная: сами все расскажут, только успевай записывать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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