Режим Лукашенко аннулировал паспорта как минимум 16 экс-политзаключенным 1.04.2026, 16:47

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Речь об узниках совести, выдворенных за границу.

Власти аннулировали паспорта как минимум 16 бывших белорусских политзаключенных, депортированных из страны. Об этом сообщила во вторник, 31 марта, «Радыё Свабода». Один из экс-политзаключенных Андрей (имя изменено. — Ред.) сообщил, что его белорусский паспорт внезапно перестал действовать, хотя оставался действительным еще несколько месяцев после освобождения и высылки из Беларуси 11 сентября 2025 года. Срок действия документа официально истекал в 2031 году.

Еще один бывший политзаключенный, Илья Дубский, в свою очередь рассказал, что 30 марта тоже проверил свой паспорт в базе данных МВД Беларуси и обнаружил, что он аннулирован. Въезд в Беларусь Дубскому, по его словам, запрещен. Осенью 2025 года паспорт еще был действителен, срок действия истекал в 2027 году. Илья Дубский и Андрей в настоящее время проживают в Литве.

По словам Дубского, он знает в общей сложности 16 бывших политзаключенных, у которых перестали действовать паспорта.

Позже стало известно, что паспорт бывшего политзаключенного Владимира Лабковича, который был действительным до 2027 года, также признали недействительным. Об этом экс-узник рассказал правозащитному центру «Весна».

О том, что его паспорт аннулирован, сообщил и бывший политзаключенный, блогер Дмитрий Козлов («Серый Кот»).

Юрист «Весны» Светлана Головнева объяснила, что по закону есть несколько причин для аннулирования документа: отсутствие обязательных данных, истечение срока действия, заявление о потере, смена имени и другие.

«Скорее всего, паспорта депортированных политзаключённых были признаны недействительными на основании «непригодности к использованию». Такая формулировка обычно применяется, если паспорт промок, порвался или на нём стёрлись личные данные. Вероятно, это шаг для оформления задним числом невыдачи паспортов во время депортаций. Паспорта — это бланки строгой отчётности, они хранятся в личных делах в колониях, и с ними нужно что-то делать. Но даже такое бюрократическое действие становится продолжением преследования, ещё одним шагом для создания условий, когда невозможно нормально вернуться в страну. Это можно рассматривать как административный механизм закрепления властью Беларуси произвольной депортации своих граждан», — пояснила юрист.

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