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В Китае подтвердили российское происхождение вспышки ящура в стране

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  • 4.04.2026, 4:30
  • 9,082
В Китае подтвердили российское происхождение вспышки ящура в стране

Диагноз подтвердили у сотен голов крупного рогатого скота.

Власти Китая подтвердили, что зафиксированная в двух регионах страны эпидемия ящура проникла через северо-западную границу, прилегающую, в частности, к России, где ранее произошла вспышка заболевания домашнего скота.

О том, что вирус проник из-за границы, сообщили в Минсельхозе КНР, пишет Reuters.

Диагноз был подтвержден у 219 голов крупного рогатого скота. Очаги заболевания выявлены в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Власти оперативно ввели комплекс ограничений, включающий усиление патрулирования приграничных районов, принятие мер по пресечению контрабанды животных, ужесточение ветеринарного контроля на границе, массовый забой зараженного скота.

Также сообщается, что Китай ускорил разработку вакцин против ящура.

Это первый случай обнаружения серотипа SAT-1, эндемичного для Африки, в Китае. Существовавшие до этого в КНР вакцины против более распространенных серотипов O и A не обеспечивают защиту.

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