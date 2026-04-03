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Атака дрона остановила ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России

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  • 3.04.2026, 22:22
  • 9,382
Атака дрона остановила ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России

Эта установка обеспечивает 28% общей мощности завода.

Атака дрона остановила одну из крупнейших установок на Ново-Уфимском НПЗ, который принадлежит «Роснефти», сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что после атаки украинского дрона в четверг, 2 апреля, на заводе произошел пожар. Из-за этого НПЗ был вынужден остановить одну из крупнейших установок первичной переработки нефти.

Три источника в отрасли сообщили, что возгорание произошло именно на установке CDU-5 Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Она обеспечивает около 28% общей мощности НПЗ.

В компании не предоставили комментария в ответ на запрос Reuters. Известно, что на предприятии работают еще три установки первичной переработки нефти.

В 2024 году Ново-Уфимский НПЗ переработал 3,8 млн тонн нефти, или около 76 тысяч баррелей в сутки. Это составляет 1,4% от общего объема переработки нефти в России.

За тот же период завод произвел 1,2 млн тонн бензина, 2,6 млн тонн дизельного топлива и 1,1 млн тонн мазута.

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