Атака дрона остановила ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России

Атака дрона остановила ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России4
- 3.04.2026, 22:22
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Эта установка обеспечивает 28% общей мощности завода.
Атака дрона остановила одну из крупнейших установок на Ново-Уфимском НПЗ, который принадлежит «Роснефти», сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что после атаки украинского дрона в четверг, 2 апреля, на заводе произошел пожар. Из-за этого НПЗ был вынужден остановить одну из крупнейших установок первичной переработки нефти.
Три источника в отрасли сообщили, что возгорание произошло именно на установке CDU-5 Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Она обеспечивает около 28% общей мощности НПЗ.
В компании не предоставили комментария в ответ на запрос Reuters. Известно, что на предприятии работают еще три установки первичной переработки нефти.
В 2024 году Ново-Уфимский НПЗ переработал 3,8 млн тонн нефти, или около 76 тысяч баррелей в сутки. Это составляет 1,4% от общего объема переработки нефти в России.
За тот же период завод произвел 1,2 млн тонн бензина, 2,6 млн тонн дизельного топлива и 1,1 млн тонн мазута.