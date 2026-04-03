Бойцы НГУ уничтожили редкую систему РЭБ россиян «Палантин» 3 3.04.2026, 21:55

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Ее стоимость оценивают в 20 миллионов долларов.

Подразделение Lasar’s Group Национальной гвардии Украины провело комплексную спецоперацию на Запорожском направлении, в результате которой была уничтожена российская система радиоэлектронной борьбы «Палантин» стоимостью около 20 млн долларов. Об этом сообщили в подразделении Lasar’s Group НГУ.

Как сообщается, операция состоялась во взаимодействии со смежными подразделениями и при поддержке разведки.

«Украинские военные заранее обнаружили скопление техники противника, среди которой были средства противовоздушной обороны, прикрывавшиеся мощной системой РЭБ. К планированию операции присоединились бойцы Lasar’s Group совместно с 15-й отдельной бригадой артиллерийской разведки «Черный лес». Они провели детальную разведку района и определили расположение российских средств. После этого украинские экипажи совершили удар собственными беспилотниками. Первыми атаками цель была повреждена, а следующими — окончательно уничтожена», — рассказали детали операции в подразделении.

Отмечается, что в результате операции российские войска потеряли дорогостоящую систему РЭБ, тогда как для украинских подразделений открылись дополнительные возможности для работы дронов в этом направлении.

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