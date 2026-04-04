Спецтрибунал для РФ могут создать уже в мае: названо важное условие 3 4.04.2026, 0:50

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Андрей Сибига

Фото: Pavlo Bahmut/Global Look Press

Сколько стран поддержали Спецтрибунал для РФ?

Украина планирует юридически завершить создание Специального трибунала по преступлению агрессии РФ уже в мае. Для запуска механизма уже есть необходимое количество стран-участниц.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, после недавнего заседания министров иностранных дел ЕС в Киеве количество государств, готовых присоединиться к соглашению, возросло.

Сейчас 16 стран предоставили предварительное подтверждение своего участия, что является необходимым юридическим минимумом для старта.

Процесс финализации договоренностей должен состояться во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое будет принимать Кишинев.

- Нам нужно 16 стран. Мы уже имеем предварительное подтверждение относительно такого количества стран, но они проходят необходимые процедуры. Это важно, поскольку следующий важный этап в создании Спецтрибунала - заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае, - подчеркнул Сибига.

Министр добавить, что цель украинской стороны - выйти на майскую встречу с готовой юридически-формальной основой для создания трибунала.

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