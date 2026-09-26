«Лукашенко играет в главнокомандующего» 14 26.09.2026, 9:38

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Для диктатора сварганили игрушку.

Аналитик Сергей Чалый обратил внимание на некоторые детали недавнего посещения правителем общевойскового полигона Обуз-Лесновский. Там Александра Лукашенко пригласили в «заглубленный командно-наблюдательный пункт 78-го отдельного механизированного батальона».

— Ну и антуражик: маленький столик для Лукашенко, стены, обшитые крашеной фанерой, — комментирует Чалый атмосферу в «бункере» на канале «Белсат». — Но здесь еще интересно, какой сценарий они проигрывают. Мол, противник ведет наступательную операцию на западном направлении.

Первая механизированная бригада остановлена на рубеже Гродно-Скидель-Слоним-Бытень. Противник перегруппировался и продолжает наступление в направлении Слоним-Барановичи. Как-то они нормально так продвинулись!

Я даже примерно понимаю, как они разрабатывали задание на эти учения. С Гродно наступают джипы с пулеметами Тихановской, а с юго-запада — была же у Лукашенко эта история из серии страхов под кроватью — диверсионные группы проникли, объединились, захватили, к примеру, Малориту, как он говорил, и объявили Барановичскую народную республику.

Ну то есть, где они дают отпор? Слоним, Барановичи.

Ну а теперь ответ на вопрос: что же помогает людям в боевых условиях? Конечно, его вечный переносной кондиционер! Помогают плакаты: «Святое дело — Родине служить», «Честь и Родина — превыше всего».

— А вот, пожалуйста, прожектор импортозамещения: все отечественное — Asus VivoBook. Только погас один сигнал и высветилась заставка — Hikvision. То есть это все китайщина.

Но самое смешное — как они заместили английский интерфейс. Как они написали слово «засада»? Латинскими буквами! Но какими? «Zacada». Не было кириллицы — так хоть так. Тире — где оно не надо, и нет там, где надо. Явно какой-то офицер сказал: «Так, пацаны, будет первый — нарисуйте, чтоб было».

— И еще раз про кондиционер! Черт побери, он же должен выходить куда-то наружу, а они замаскировались. А не дай бог радиоактивные осадки? Это человек играет в главнокомандующего. Для него сварганили игрушку.

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