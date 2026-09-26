«В Киеве чувствую себя человеком, а в Москве…» 16 26.09.2026, 14:59

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Сергей Соседов

Стали известны неожиданные подробности жизни Соседова.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов был одним из самых одиозных сторонников кремлевской пропаганды и открыто поддерживал кровавую войну, хотя, по словам журналистки Ольги Кунгурцевой, годами чувствовал себя в Украине «как сыр в масле». Медийщик вспомнила, что в свое время посетила квартиру путиниста, которую ему якобы арендовал канал СТБ напротив НСК «Олимпийский», для интервью, и тот ей прямо заявил: чувствует себя в Киеве значительно лучше, чем в РФ.

Как отметила Кунгурцева, россиянин даже задумывался о том, чтобы перевезти в Украину свою мать, ведь здесь люди принимали его с особой добротой. Неожиданные подробности о жизни Соседова в нашей стране она рассказала в эмоциональном посте в Facebook.

«Как Сергей Васильевич восхвалял Украину, Киев. Сколько признаний в любви: «Мне у вас уютно, как дома. Даже лучше. В Киеве я чувствую себя человеком, а в Москве я чужак. Я для них изгой. Планирую переехать в Киев и перевезти туда маму. В доме, где я снимаю квартиру, милые консьержки взяли надо мной шефство: «Сережа, ты такой худенький, прям изможденный. Обещаем, что откормим». И каждый день они приносят мне супы в баночках, котлетки, пекут пирожки с капустой, картошкой, яблоками», – вспомнила журналистка.

По словам Ольги Кунгурцевой, она собственными глазами убедилась в доброте украинцев по отношению к Соседову. Когда путинист провожал ее к выходу, одна из консьержек передала ему целую корзину с домашними продуктами: творогом, сметаной, фруктами и медом. Музыкальныйкритик без лишних раздумий принял такой подарок.

Кроме того, как отметила журналистка, «Женский журнал», от имени которого она тогда брала интервью у Сергея Соседова, устроил пропагандисту профессиональную фотосессию. Он не заплатил за съемку ни копейки, более того, забрал себе все костюмы.

Фото: «X-фактор»

«Словом, купался Соседов у нас в любви, деньгах да изобилии. А уж как «отблагодарил» щедро! Только началось полномасштабное вторжение, один из первых влез в телевизор, слюной брызгал, кулачками махал, глазами, остекленевшими от ненависти хлопал», – отметила журналистка.

Напомним, что Сергей Соседов, который в свое время был звездой нашего телевидения благодаря проектам «Х-Фактор» и «Танцы со звездами», начал постепенно показывать свое «настоящее лицо» в 2014 году. Он поддержал оккупацию украинского Крыма Россией и озвучивал тезисы, созвучные нарративам Кремля.

24 февраля 2022 года ярко продемонстрировало, что Соседов окончательно продался за кровавые рубли. Музыкальный критик публично поддержал геноцид украинцев, которые ранее относились к нему с максимальной добротой, и извергал методический бред о «нацистах» в Украине.

Сергей Соседов продолжал работать в РФ, пока 23 сентября не трагически не ушел из жизни. По данным росмедиа, сторонник Путина поскользнулся на лестнице, упал и ударился головой во время гастролей в Якутии. Однако существует и другая версия, согласно которой музыкальный критик умер не в результате несчастного случая, а из-за отрыва тромба.

У Соседова не было ни жены, ни детей, и в свои 58 лет он жил с матерью Антониной Петровной. Женщина до последнего не могла поверить в смерть сына, а когда ей позвонили с трагической новостью, даже подумала, что это мошенники.

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