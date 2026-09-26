Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинского беспилотника

Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинского беспилотника2
- 26.09.2026, 9:55
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Повреждены трубопроводы, хранилища и технологические установки.
Пермский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после атаки украинского беспилотника, произошедшей в пятницу, 25 сентября. В результате удара на предприятии возник пожар, а также были повреждены трубопроводы, хранилища и технологические установки.
Об этом Reuters сообщили два источника в нефтяной отрасли. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также заявил, что в пятницу промышленный объект региона подвергся атаке, однако не назвал предприятие.
Махонин написал в своём Telegram-канале, что промышленный объект в Пермском крае подвергся атаке беспилотника. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Владелец Пермского НПЗ, российская компания «Лукойл», не ответил на запрос Reuters о комментарии. Ранее предприятие уже подвергалось атаке – 21 августа.
Пермский НПЗ расположен примерно в 1460 км к северо-востоку от Москвы. По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 12,6 млн тонн нефти, или 252 тыс. баррелей в сутки.
Предприятие произвело около 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 200 тыс. тонн мазута и 700 тыс. тонн нефтяного кокса.