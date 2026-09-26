В Лондоне судят британца за шпионаж в пользу России 2 26.09.2026, 9:23

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Он планировал поджоги объектов оборонной промышленности.

31-летний британец Джошуа Кэммидж предстал перед лондонским судом по обвинениям в содействии иностранной разведке и подготовке акта саботажа. Следствие утверждает, что он действовал в интересах российской военной разведки, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По версии британской прокуратуры, Кэммидж вышел на связь с так называемым «Добровольческим корпусом ГРУ», который связан с российским военным разведуправлением. Через переписку с другим британцем, уехавшим в Россию для участия в войне против Украины, он якобы получил задание искать объекты, где в Британии производят беспилотники.

Обвиняемый обсуждал возможность подрыва одного из предприятий, сам вызвался участвовать в акции и изучал устройство для подавления Wi-Fi. Кроме того, следствие заявило, что Кэммидж занимался разведкой и собирал информацию об интересующих российскую сторону объектах.

«Намерений совершать саботаж у него не было», — заявил адвокат обвиняемого, подчеркнув, что переписка клиента не должна восприниматься буквально.

Кэммидж пока не заявил, признает ли он вину. Суд оставил его под стражей. Заседание, на котором он должен обозначить свою позицию, назначено на январь. Сам процесс пройдет в апреле в суде Винчестера.

Российское посольство в Лондоне ситуацию не комментировало.

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