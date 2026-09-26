Психологи дали четыре совета, как изменить свои привычки 3 26.09.2026, 10:59

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Самокритика не работает.

Изменить привычки бывает сложно не из-за недостатка силы воли. Многие действия мы выполняем автоматически под влиянием знакомых обстоятельств, поэтому одного решения «начать новую жизнь» часто недостаточно. Об этом пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи советуют прежде всего менять окружение, которое запускает нежелательное поведение. Например, удаление иконки рабочей почты с телефона может помешать автоматически проверять сообщения каждый раз, когда устройство оказывается в руках. По тому же принципу полезные продукты можно поставить на привычное место вместо вредных перекусов.

«Наши привычные реакции часто запускаются конкретными обстоятельствами или сигналами», — пишут авторы. После этого человек может действовать почти автоматически, не задумываясь о своем выборе.

Еще один важный фактор — повторение. Каждый раз, когда человек совершает новое действие, соответствующая привычка укрепляется, а старая постепенно теряет силу.

Психологи также призывают отказаться от постоянной самокритики. Неудачу лучше воспринимать как возможность понять, что именно помешало изменить поведение. «Будьте добры к себе», — советуют авторы, отмечая, что терпение и поддержка помогают не бросать начатое.

Наконец, менять привычки предлагают маленькими шагами. Пять минут растяжки, короткое сообщение другу или полчаса работы над отложенной задачей уже могут стать началом нового поведения.

Главная идея проста — вместо попытки резко изменить всю жизнь стоит выбрать одну-две небольшие привычки и регулярно повторять их.

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