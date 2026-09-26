Смешные люди 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

26.09.2026, 12:42

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В случае необходимости Володин крикнет: «В ружье!»

Пресса пишет, что по заявлению квартирницы-миллионщицы, главы российского избиркома Эллы Памфиловой, каждый десятый депутат новой Думы оказался «участником СВО».

Интересно, все же, спросить тех, кто придумал наполнить Госдуму этими людьми – зачем вам это нужно? Что они должны привнести в «место не для дискуссий»? Чего там без них не хватало?

Может быть, они должны приходить в Госдуму с оружием, чтобы грозно оголять «ствол» в случае, если кто-то не так голосует или не то говорит? Но ведь там все свои – провоенная, запутинская пятерка партий, одинаково голосующая по всем законам, спускаемым сверху.

Или, быть может, в случае необходимости Володин крикнет: «В ружье!». И побегут депутаты-участники на подмогу двум дивизиям охраны Путина, что будут сдерживать восторженный народ, желающий отблагодарить Путина за все, что он наделал.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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