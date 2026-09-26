Сборная Беларуси по футболу показала новую форму 8 26.09.2026, 13:12

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В белом и красном цвете.

Новую официальную игровую форму национальной сборной Беларуси презентовала 26 сентября Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ).

«Когда выходишь на поле в новой форме — просто необходимо выглядеть элегантно. Adidas берет на себя внешний вид, пока все остальное остается за нами. Дизайн, в котором сплелись традиции, современный ритм, технологии немецкого концерна и энергия наших болельщиков. Это стиль, проверенный временем», — говорится в сообщении пресс-службы АБФФ.

26 сентября Беларусь стартует в Лиге наций с матча против Албании в Тиране.

Белорусская сборная выступит в Лиге С (третьем по силе дивизионе). После Албании наша национальная команда сыграет во вторник в гостях против Финляндии, а в субботу соперником Беларуси станет Сан-Марино.

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