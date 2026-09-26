Сборная Беларуси по футболу показала новую форму

Сборная Беларуси по футболу показала новую форму8
- 26.09.2026, 13:12
- 2,446
В белом и красном цвете.
Новую официальную игровую форму национальной сборной Беларуси презентовала 26 сентября Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ).
«Когда выходишь на поле в новой форме — просто необходимо выглядеть элегантно. Adidas берет на себя внешний вид, пока все остальное остается за нами. Дизайн, в котором сплелись традиции, современный ритм, технологии немецкого концерна и энергия наших болельщиков. Это стиль, проверенный временем», — говорится в сообщении пресс-службы АБФФ.
26 сентября Беларусь стартует в Лиге наций с матча против Албании в Тиране.
Белорусская сборная выступит в Лиге С (третьем по силе дивизионе). После Албании наша национальная команда сыграет во вторник в гостях против Финляндии, а в субботу соперником Беларуси станет Сан-Марино.