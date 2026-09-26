Минчане поспорили из-за 200-рублевой купюры

Минчане поспорили из-за 200-рублевой купюры1
- 26.09.2026, 12:28
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Удивительным образом правы оказались оба.
Знакомая купюра стала поводом для спора двух минчан. Один был уверен, что в Беларуси появилась новая банкнота, второй утверждал, что никакого выпуска не было. В вопросе разобралось издание Myfin.by.
По словам одного из участников спора, мужчины решили проверить информацию в интернете. Выяснилось: новая банкнота действительно появилась, но это не новый номинал, а обновленный выпуск уже существующей двухсотрублевой купюры.
Второй участник спора объяснял свою позицию тем, что «все почти как и было, просто обновили старую купюру».
История стала поводом разобраться, что именно изменилось в обновленной банкноте.
Что изменилось в 200-рублевой купюре
С 1 июня 2026 года Национальный банк выпустил в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей образца 2009 года.
Купюру выпустили в рамках плановой актуализации дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года, а также для замены ветхих и поврежденных денег.
Хотя общий дизайн новой купюры концептуально сохраняет стиль прежней двухсотрублевой банкноты, в ней обновлены ключевые элементы:
Факсимиле подписи Петра Прокоповича заменено факсимиле подписи председателя правления Нацбанка Романа Головченко.
Год образца «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2026».
Обозначено название архитектурного объекта, изображенного на лицевой стороне, — Могилевский областной художественный музей им. П. В. Масленикова.
Защитный комплекс модернизирован: добавлен дополнительный водяной знак‑филигрань, расширена защитная нить с визуальными эффектами.
Износоустойчивость банкноты повысили за счет двустороннего лакирования.
Изготовителем новых банкнот выступает акционерное общество «Гознак» (Россия).
Находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь.
В итоге первый участник оказался прав в том, что новая банкнота появилась, а второй — в том, что новый номинал не вводили: обновили уже существующую 200-рублевую купюру, изменив ее дизайн и защитные элементы.