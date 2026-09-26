Минчане поспорили из-за 200-рублевой купюры 1 26.09.2026, 12:28

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Удивительным образом правы оказались оба.

Знакомая купюра стала поводом для спора двух минчан. Один был уверен, что в Беларуси появилась новая банкнота, второй утверждал, что никакого выпуска не было. В вопросе разобралось издание Myfin.by.

По словам одного из участников спора, мужчины решили проверить информацию в интернете. Выяснилось: новая банкнота действительно появилась, но это не новый номинал, а обновленный выпуск уже существующей двухсотрублевой купюры.

Второй участник спора объяснял свою позицию тем, что «все почти как и было, просто обновили старую купюру».

История стала поводом разобраться, что именно изменилось в обновленной банкноте.

Банкнота номиналом 200 рублей 2026 года. Скрин видео Нацбанка.

Что изменилось в 200-рублевой купюре

С 1 июня 2026 года Национальный банк выпустил в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей образца 2009 года.

Купюру выпустили в рамках плановой актуализации дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года, а также для замены ветхих и поврежденных денег.

Хотя общий дизайн новой купюры концептуально сохраняет стиль прежней двухсотрублевой банкноты, в ней обновлены ключевые элементы:

Факсимиле подписи Петра Прокоповича заменено факсимиле подписи председателя правления Нацбанка Романа Головченко.

Год образца «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2026».

Обозначено название архитектурного объекта, изображенного на лицевой стороне, — Могилевский областной художественный музей им. П. В. Масленикова.

Защитный комплекс модернизирован: добавлен дополнительный водяной знак‑филигрань, расширена защитная нить с визуальными эффектами.

Износоустойчивость банкноты повысили за счет двустороннего лакирования.

Изготовителем новых банкнот выступает акционерное общество «Гознак» (Россия).

Находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь.

В итоге первый участник оказался прав в том, что новая банкнота появилась, а второй — в том, что новый номинал не вводили: обновили уже существующую 200-рублевую купюру, изменив ее дизайн и защитные элементы.

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